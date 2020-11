Découvrez les personnages de Ici tout commence, le nouveau feuilleton de TF1

L'équipe enseignante

L’institut Auguste Armand est l’une des meilleures écoles de cuisine de France. Excellence, rigueur et discipline sont de mise dans cet établissement géré par une équipe de professionnels talentueux, reconnus et respectés, avec à sa tête Louis Armand, son fondateur, et sa famille. Un lieu clos qui va être le théâtre d’histoires d’amour contrariées et complexes, mais aussi de rivalités et de trahisons.

Auguste Armand (Francis Huster)

Chef renommé et multi-étoilé, Auguste Armand est un homme charismatique et autoritaire qui impose le respect. Constamment à la recherche de l’excellence, il a créé une école à son nom pour former les meilleurs cuisiniers de France il y a plus de 30 ans. Mais sa réussite a eu un prix et il a dû laisser sa vie de famille de côté pour pouvoir se consacrer à sa carrière

Rose Latour (Vanessa Demouy)

Lorsque son père cherche à reprendre contact avec elle, Rose préfère l’ignorer : elle lui en veut de l’avoir abandonnée quand elle avait besoin de lui. Elle le tient en partie responsable du suicide de sa mère. C’est d’ailleurs suite à son manque d’attention qu’elle est venue s’installer à Sète chez son oncle et sa tante après la mort de sa mère.

Antoine Myriel (Frédéric Diefentahl)

Conjoint tendre et compréhensif, Antoine convainc Rose d’accepter la proposition de son père dans le but d’apaiser sa colère. Il accepte avec plaisir le poste de nouveau proviseur de l’institut que lui propose Auguste Armand dans le but d’inciter sa fille à venir le rejoindre.

Clotilde Armand (Elsa Lunghini)

Clotilde est la fille aînée d’Auguste Armand. Avec son mari Guillaume, ils ont un fils, Jérémy, élève à l’institut. Lors du divorce de ses parents, elle a été recueillie par son père, qui avait peu de temps à lui consacrer, alors que Rose est restée avec sa mère. Les rapports entre les deux sœurs ont toujours été tendus et elles n’entretenaient plus aucun contact depuis presque 30 ans.

Guillaume Devaut (Bruno Putzulu)

Marié à Clotilde, la fille d’Auguste Armand, Guillaume est proviseur adjoint à l’institut. Il pensait en prendre la tête au départ de l’ancien proviseur mais a vu ce poste revenir à Antoine, le compagnon de Rose. Son fils Jérémy est élève en première année.

Claire Guinot (Catherine Marchal)

Professeure de cuisine à l’institut, Claire est respectée dans le monde de la cuisine. D’une grande rigueur, elle n’en est pas moins humaine, à l’écoute et respectée par ses élèves et les autres professeurs.

Lisandro Inesta (Agustin Galiana)

Lisandro est un excellent professeur de salle. Mais c’est aussi un homme colérique et sanguin qui semble toujours prêt à déraper. Il fait beaucoup d’efforts pour canaliser sa violence mais ses collègues croient peu en lui, contrairement à Antoine qui est prêt à lui accorder le bénéfice du doute.

Emmanuel Teyssier (Benjamin Baroche)

Ami de longue date d’Auguste Armand, Emmanuel Teyssier est un professeur de pâtisserie brillant et respecté mais aussi sadique et tyrannique. Aussi admiré que craint par ses élèves, il leur mène la vie dure et ne laisse rien passer, n’hésitant pas à les humilier et les insulter.

Noémie Matret (Lucia Passaniti)

Seconde du professeur de pâtisserie Emmanuel Teyssier, Noémie subit ses humeurs et la pression constante qu’il lui met. Très perturbée et à bout de nerf, elle prend des cachets pour se calmer et a des visions d’une mystérieuse jeune femme prénommée Amandine.

Les élèves

Ils ont tous réussi le concours ultra sélectif de l’institut Auguste Armand. Quels que soient leur âge et leur ancienneté, ils savent qu’ils doivent se dépasser constamment pour faire partie des meilleurs. Sous la pression, amours, rivalités et secrets vont rythmer le quotidien de ces élèves animés par une passion commune : la gastronomie.

Maxime Delcourt (Clément Remiens)

Lorsqu’il rencontre par hasard la jolie Salomé, Maxime est immédiatement séduit. Si la jeune femme semble quelque peu réticente au début, ils finissent par sortir ensemble quelque temps, avant qu’elle ne le quitte brutalement. Salomé voit en lui un fort potentiel de cuisinier.

Salomé Deckens (Aurélie Pons)

En stage à Montpellier, Salomé décide de rendre visite à ses amis, Anaïs et Enzo, en stage à Séte. Elle y croise la route de Maxime. L’attirance réciproque qu’ils éprouvent l’un pour l’autre est évidente mais elle le repousse dans un premier temps avant de céder et d’entamer une liaison avec lui.

Louis Guinot (Fabian Wolfrom)

Fils de Claire Guinot, Louis est très proche de sa mère qui l’a élevé seule. En dernière année à l’institut, c’est un élève prometteur, sympathique, doué et à l’aise. Il sort depuis 4 ans avec Salomé qu’il aime profondément.

Eliott Prevost (Nicolas Anselmo)

Jeune homme exubérant au look androgyne, Eliott se maquille et porte des tenues excentriques. Homosexuel assumé, il ne se laisse pas marcher sur les pieds. Il est gêné par les avances directes d’une autre étudiante de première année, Hortense.

Hortense Rochemont (Catherine Davydzenka)

Hortense a décidé de s’inscrire en première année contre l’avis de ses parents. Ingénue, impulsive et directe, elle est immédiatement attirée par Eliott et lui montre ouvertement son intérêt alors qu’il lui a pourtant précisé n’aimer que les hommes.

Anaïs Grimbert (Julie Sassoult)

En couple avec Enzo, Anaïs a eu l’opportunité de faire un stage avec lui au restaurant de plage La Paillotte, à Sète. Auguste Armand leur confie l’élaboration d’un gâteau de mariage, accompagnés par la seconde, Noémie. Jeune fille gaie et dynamique, Anaïs est une élève appréciée de ses camarades. C’est la meilleure amie de Salomé. Enzo la trompe en secret avec Noémie mais elle ne remarque rien.

Enzo Lopez (Azize Diabate)

Toujours de bonne humeur, drôle et enthousiaste, Enzo est étudiant en deuxième année. C’est aussi un garçon travailleur et motivé qui se passionne pour la cuisine. Avec Anaïs, ils sont envoyés en stage à La paillotte pour expérimenter la cuisine de bistrot. Il y fait la connaissance de Maxime Delcourt et se lie rapidement d’amitié avec lui, l’incitant à passer le concours d’entrée de l’institut. Il trompe sa petite amie avec Noémie.

Célia Gaissac (Rebecca Benhamour)

A 18 ans, Célia entre en première année. Passionnée de cuisine depuis son plus jeune âge, elle est toujours de bonne humeur et se lie facilement avec les autres élèves. Elle se rapproche particulièrement d’Eliott et Hortense et sympathise avec Jérémy, le petit-fils d’Auguste Armand. Elle habite avec sa famille dans les marais salants.

Elodie Larroudé (Sarah-Cheyenne)

Aveugle, Elodie ne compte pas laisser son handicap l’empêcher d’accomplir ses ambitions dans la cuisine. Déterminée et ambitieuse, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. Elle partage sa chambre à l’institut avec Hortense.

Gaëtan Rivière (Terence Telle)

Gaëtan travaille dans les marais salants et vit dans un mobil-home avec ses petites sœurs, Louane et Ludivine, toutes les deux élèves de première année à l’institut. Courageux, responsable et positif, il a dû mettre ses rêves de côté et commencer à travailler jeune pour s’occuper d’elles.