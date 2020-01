Découvrez les trois familles de Faites des gosses, la nouvelle série de France 2

La famille Delattre s’organise autour d’Odile et Alexandre, les parents, et de leurs trois enfants : Armand, Brune et Matthieu. Très attachés aux valeurs familiales, ils vivent avec Claudine, la mère d’Alexandre, atteinte d’Alzheimer. Lorsque des secrets bien cachés de Claudine émergent, c’est le fonctionnement de toute la famille qui est remis en question. Chacun se cherche et se redéfinit pour surmonter ces révélations.

@Aurélien Faidy - Elephant Story - FTV

La famille Cattier-Mansouri invente jour après jour un modèle fragile de famille recomposée. Serge et Anissa, récemment installés ensemble, tentent de trouver un équilibre avec Violette et Anouk, leurs filles respectives, malgré des conceptions différentes en matière d’éducation, des tempéraments à la fois complémentaires et opposés, des difficultés à trouver leur place, et des ex… Clément et Valérie, qui ne se privent pas d’intervenir à volonté !

La famille Gao a le statut de réfugié politique en provenance de Chine. Arrivés depuis peu en France, Meï et Chang sont prêts à tous les sacrifices pour retrouver une situation et assurer le bonheur de leur fils unique, Jean-Paul. Non seulement tous les trois doivent affronter les aléas de la vie, mais aussi s’adapter, s’intégrer et comprendre les codes occidentaux.

Avec Fred Testot (Serge), Amelle Chahbi (Anissa), Linh-Dan Pham (Meï), Maurice Cheng (Chang), Constance Dollé (Odile), Philippe Lefebvre (Alexandre), Eva Darlan (Claudine), Jonathan Lambert (Clément), Eléna Plonka (Brune), Cassiopée Mayance (Anouk), Alexis baudry (Jean-Paul), Luna Lou (Violette), Achille Potier (Armand), Nicolas Lecolley (Matthieu), François Vincentelli (Arnaud Vapali).