Déjà plus d'une semaine de grève à France 3 Occitanie

Depuis plus d'une semaine, une grève perturbe le réseau régional de France 3. Les personnels d’Occitanie sont mobilisés à l'appel des syndicats SNJ, Sud, CGT et CFDT, contre une nouvelle case d'information que la direction régionale veut mettre en place. Ce rendez-vous programmé à 18h30 a pour but de donner davantage de visibilité aux régions. "Ces 20 minutes d’information supplémentaires avec des moyens humains en nette diminution ce n’est pas tenable" selon les syndicats.

"Faire 50 % d’antenne en plus dans le 19/20 avec moins de moyens, c’est mépriser tous les salariés qui fabriquent ces émissions, mais aussi tous les téléspectateurs qui nous regardent."

Le nouveau 18h30, pour lequel la chaîne a consacré une grosse campagne publicitaire à coups de milliers d’euros, ne fait l’objet d’aucun financement identifié, concluent les grévistes qui refusent "cette politique "low-cost" que veut imposer la direction".

Antenne perturbée

La mobilisation des personnels en Midi-Pyrénées et en Languedoc-Roussillon varie d'un jour à l'autre. Ce lundi par exemple, 25 % des journalistes de Montpellier ont cessé le travail. Certains jours, les JT n'ont pas été diffusés, ce mardi soir, la nouvelle émission programmée à 18h30 ne le sera pas non plus. Des négociations sont en cours avec la direction de France Télévisions .