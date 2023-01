Déjà plus de 50 millions de vues pour la saison 3 d'Emily in Paris, tournée en partie en Vaucluse

Le Vaucluse a déjà été vu sur Netflix par des dizaines de millions de personnes dans le monde ! Un mois après sa sortie sur la plateforme, la saison 3 de la série Emily in Paris cumule déjà près de 52.3 millions de visionnages. Et dans cette nouvelle saison, l'épisode 6 intitulé "Ex-en-Provence" se déroule en grande partie dans le Luberon .

Dans l'épisode 6, Emily débarque dans un domaine avec vue sur le Luberon. - © Netflix

Dans cet épisode, on suit Emily qui part en voyage d'affaires en Provence : elle grimpe dans le TGV et se retrouve dans un magnifique domaine du Luberon, au milieu des champs de lavande. Il fait un soleil magnifique, on entend les cigales et certains acteurs sont même habillés couleur lavande. Une scène se déroule aussi à Gordes (que l'on peut également observer avec de jolies vues en drone) à la terrasse d'un restaurant rebaptisé "L'Esprit du Luberon" pour l'occasion. Autre scène très provençale : un grand banquet dans un magnifique domaine du Luberon.

Le très beau domaine du Luberon dans lequel se déroule le banquet d'Emily. - © Netflix

Toutes ces scènes peuvent paraître très cliché mais ne sont pas si anodine. Le Vaucluse est rarement aussi exposé dans une série télévisée, visionnée par des dizaines de millions de personnes dans le monde entier. Il est trop tôt, en cette fin janvier, pour estimer les retombées économiques pour le territoire d'une telle série. Mais les acteurs du tourisme s'attendent déjà à voir débarquer des fans d'Emily in Paris cet été.