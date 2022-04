Delphine Wespiser : "J'ai passé l'un des pires week-ends de ma vie"

Après avoir apporté son soutien à Marine Le Pen il y a quelques jours sur le plateau de Touche pas à mon poste, Delphine Wespiser a fait une mise au point dans la même émission. L'Alsacienne, ancienne Miss France, affirme avoir reçu un flot d'insultes et de menaces.

Il y a six jours, ses propos n'étaient pas passés inaperçus. Dans l'émission Touche pas à mon poste, dans laquelle elle intervient régulièrement, Delphine Wespiser avait alors affirmé, concernant Marine Le Pen : "J'aimerais bien une maman des Français, qui rassemble, qui protège, avec une sensibilité de femme. On sait très bien que les hommes parlent beaucoup".

Des milliers d'insultes et de menaces

Un soutien affiché qui a provoqué, selon l'ancienne Miss alsacienne, "un flot d'insultes". "J'ai reçu des milliers d'insultes et de menaces. J'ai passé l'un des pires week-ends de ma vie" a t-elle dit ce mardi dans TPMP. Ajoutant : " Les médias en ont fait leurs choux gras. Ils ont découpé mes propos. Si je faisais la promotion de Marine Le Pen je l'aurais fait dès le premier tour".

Delphine Wespiser se dit surtout "contre" Emmanuel Macron

Selon Delphine Wespiser, il y a des nuances dans son discours, qui n'ont pas été perçues : "Je ne me suis pas engagée pour Marine Le Pen, je suis déçue par Emmanuel Macron. Je défends l'opposition. C'est pas pareil". Et de conclure : "Tout ce que je veux c'est le meilleur pour mon pays et pouvoir m'exprimer librement".