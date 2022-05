Delphine Wespiser ne sera plus l'ambassadrice des fruits et légumes d'Alsace à partir du mois de juin. Ses convictions véganes ne collent plus avec les filières agricoles alsaciennes.

Fin de l'idylle entre l'ancienne Miss France Delphine Wespiser et les fruits et légumes d'Alsace

Delphine Wespiser n'était pas présente mardi matin à Zimmersheim (Haut-Rhin) pour présenter à la presse la nouvelle campagne des légumes primeurs d'Alsace... et pour cause. Le contrat de l'ancienne Miss France avec l'interprofession qui s'arrête début juin ne sera pas renouvelé.

Pour se justifier, Pierre Lammert, président de l’interprofession des fruits et légumes d’Alsace met en cause son véganisme affiché qui heurtait les producteurs de la filière animale : "On a tourné une page, à certains moments, elle ne cadrait plus vis à vis des autres productions agricoles. L'élevage c'est aussi important dans le paysage alsacien".

Son véganisme et pas ses idées politiques

Cette rupture de contrat n'a en revanche pas de rapport avec la prise de position politique de l'ancienne Miss France et Miss Alsace, assure Pierre Lammert. "Ce sont des raisons professionnelles, agricoles". Avant le premier tour de l'élection présidentielle, sur le plateau de l'émission "Touche pas à mon poste", Delphine Wespiser avait pris position pour Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement National.