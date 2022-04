Déluge d'indices et retour du Corbeau dans Mask Singer ce vendredi 15 avril sur TF1

Ce sont de très nombreux indices qui sont promis ce vendredi pour faire avancer l'enquête dans Mask Singer, l'occasion parfaite aussi pour voir réapparaître un personnage qui a justement pour objectif d'en dire un peu plus sur les personnalités encore masquées.

Et les autres personnalités se cachent toujours derrière leur masque, mais grâce aux indices distillés peu à peu ou soufflés par le corbeau l'enquête avance :

Le Cochon : c'est un homme qui a "perdu sa première finale". Son costume a été livré sur un terrain de tennis et on a pu apercevoir une médaille sur son magnéto, ainsi qu'un témoin de relai. C'est donc un sportif mais qui ne fait pas de l'athlétisme. Son indice objet est une petite voiture qui tire des casseroles.

Le Cosmonaute : il est visible au musée et joue au golf. Dans son premier magnéto, on découvre un ballon en forme de coeur, des couverts, et que le nom de cette star est souvent associé à la Lune. C'est un homme et il a présenté également des émissions TV, mais à caractère exceptionnel. Le nom de Pïerre Palmade circule avec insistance à son propos

La Banane : c'est également une femme, originaire de Marseille. Lors du premier magneto, on peut découvrir une baguette, des billets de 50 euros, une montre. De plus, son nom n'a jamais été cité dans les saisons précédentes. Devant les jambes musclées de la Banane, les enquêteurs pensent qu'il pourrait s'agir d'une sportive.

Le Cerf : Il n'a jamais participé à un télé-crochet de sa vie et son magnéto a troublé davantage notre jury : un angelot, une boîte de sardines. En revanche, c'est un artiste qui a déjà participé aux NRJ Music Awards et ilest associé à un tube qui lui a permis de se retrouver avec des groupes mondialement connus

L'Arbre : un dictionnaire français-anglais et une statut de La Liberté. De plus, il explique également qu'il a "connu des terrains de jeux plus grands" que Mask Singer, L’Arbre est un artiste qui vit de la musique. Son second magnéto dévoile la couleur dorée ainsi que les drapeaux du Royaume-Uni et des Etats-Unis

Le Caméléon : c'est une femme, une femme qui a cumulé plus de 100 millions de téléspectateurs mais aujourd'hui elle ce serait mise en retrait. Lors de son premier magnéto, on a découvert un origami en bateau en papier, le chiffre vingt. Elle est également actrice mais ce n'est pas la raison pour laquelle elle est connue. Son indice objet est une télévision, tandis que son second magnéto révèle une image de Jean-Paul Gaultier et de la Fashion Week.

Le Crocodile : un homme qui a l'habitude de la scène. Une référence au V de la Victoire, à une télécommande de TV ont également été montrés. Souvent apparu à la télévision, il n'est pas animateur. Dans son second magnéto, il y a le Brésil, un chiffre et un casque stylisé à la ceinture

Le Papillon : une femme, relativement petite et qui parle bien anglais. Sur son magnéto, la carte d'un deux de coeurs avec trois coeurs, et des bougies. Elle dit aussi avoir tourné avec Will Smith et Leonardo DiCaprio et avoir joué "des rôles de flics ou de baroudeuse en France ou à l'international"

Après Alain Bernard, Maud Fontenoy et Marc-Antoine Lebret, les trois premières personnalités démasquées, qui seront les prochaines victimes de nos enquêteurs ?