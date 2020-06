Demain nous appartient, de retour sur TF1 le lundi 15 juin

Les tournages de Demain nous appartient ont pu reprendre le 18 mai. Tous les personnages de la série tournée à Sète dans l'Hérault, avec notamment Ingrid Chauvin, font donc leur retour sur TF1 avec de nouveaux épisodes et de nouveaux développements à découvrir dès le 15 juin.

Ce qui vous attend

À Sète, trois femmes aux parcours éloignés subissent des agressions similaires qui vont impacter leurs vies à tout jamais. C’est en décidant de s’unir pour combattre leur agresseur qu’elles feront leurs premiers pas sur le chemin de la résilience.

De son côté, Antoine renoue enfin avec une famille laissée derrière lui depuis des années.

Et quand certains se retrouvent, d’autres se déchirent. En effet, entre Noor et Samuel, la cohabitation devient impossible. Leïla est obligée de devoir choisir entre les deux et sa décision surprendra tout son entourage. De plus, alors que tout sourit à Soraya, la jeune femme décide de prendre de gros risques pour vivre une passion impossible.

Chez les Moreno en revanche les conflits provoqués par l’arrivée de Luke et Charlie s’apaisent. La nouvelle famille se soude vite et trouve un équilibre qui va pourtant être bouleversé par une arrivée inattendue.

Quant à l’arrivée très attendue du bébé d’Alex et Chloé, le futur enfant mobilise toute la famille Delcourt, pour le meilleur comme pour le pire.