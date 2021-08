France Bleu s'engage, à vos côtés ! Découvrez tous nos programmes

Alors que de nouvelles échéances électorales sont à l'horizon pour 2022, France Bleu continue de vous donner la parole et de remettre vos préoccupations, vos idées et vos espoirs au centre du débat. Tour d'horizon de nos programmes pour cette saison si particulière.

À l'aube des élections présidentielle et législatives, plus que jamais, France Bleu vous remet au centre du débat. Après une année marquée par la pandémie et les divisions autour de la vaccination et du pass sanitaire, les Français sont à nouveau attendus dans les bureaux de vote. L'année 2022 sera donc charnière et marquera le cap de la politique du gouvernement pour les 5 prochaines années. Pour vous accompagner et vous aider à y voir plus clair, France Bleu renforce un peu plus encore sa présence à vos côtés et s'engage, avec vous, à se faire l'écho de vos idées, vos envies, vos préoccupations du quotidien, au travers, notamment, de notre toute nouvelle émission : "Ma France". Incarnée par Wendy Bouchard avec un billet d'humeur signé Régis Mailhot, la promesse est simple : vous aidez à comprendre ce qui se passe autour de nous et vous remettre au centre des débats.

L'engagement toujours, cette fois aux côtés de nos producteurs locaux. Chaque jour, sur chaque locale de France Bleu, un artisan sera mis à l'honneur pour nous exposer son savoir-faire et vous présenter les circuits courts qu'il a su créer ou perpétuer autour de lui. Ensemble nous affirmerons au quotidien les spécificités de votre territoire. Les matinales de France Bleu évoluent et deviennent encore un peu plus proches de vous, de votre météo, de vos passions, de vos envies, bref de ce qui fait votre quotidien. Restons connectés, ensemble.

Engagement encore avec les acteurs de la culture. Chanteurs, acteurs, producteurs, humoristes et artistes confirmés ou émergeants, ils auront tous la parole pour rendre leurs créations toujours plus accessibles au plus grand nombre. Tous les soirs, nous vous offrons un accès direct à la culture, à la nouvelle scène de l'humour. Sans oublier la musique ! Live, francophone, nouveaux talents, collector... toutes les musiques sont sur France Bleu pour le plaisir de chacun.

Engagement enfin pour la planète... Au travers d'un grand magazine de vulgarisation chaque week-end et d'une chronique quotidienne, France Bleu vous aide, sans jugement et avec bienveillance, à mieux protéger notre planète. Ensemble.

Il est maintenant temps de vous dévoiler les programmes de cette nouvelle saison que nous vivrons ensemble, à vos côtés, engagés pour faire entendre votre voix.

La semaine

5h - 6h : Le club des lève-tôt - Thomas Sechier et Sophie Scarpula

Un réveil souriant pour vous rendre service, vous informer et vous faire réagir sur les grands événements de la nuit et de la journée au plus proche de chez vous. Nouveauté : la déclinaison quotidienne de l'émission "Dans le rétro" : chaque jour découvrez un extrait de l'entretien de Déborah Grunwald à retrouver en intégralité le week-end et sur francebleu.fr.

6h - 9h : Le 6/9 France Bleu

Chaque matin, les 44 locales de France Bleu sont à vos côtés ! Services, infos, météo, circuits courts,... Retrouvez toutes les infos qui vous concernent, où que vous soyez ! Et tous les matins, retrouvez le billet d'humeur de notre Willy Rovelli national !

A 6h55, retrouvez "Le son d'Alex" avec le compositeur Alex Jaffray. Bienvenue dans un voyage à travers la bande son de votre vie. Vous allez écouter la musique comme jamais vous ne l’avez entendue !

🆕 9h - 12h : Circuits bleus

Votre locale France Bleu garde la main pour une matinée pleine d'infos ! Culture, cuisine, expertise et jeux : un programme complet pour passer une bonne matinée et parler de ce qui se passe chez vous, dans tous les domaines et répondre à vos questions !

Willy Rovelli © Radio France - Christophe Abramowitz / Radio France

C'est le grand retour de Willy Rovelli et sa tribu pour votre talk-show d'actu différent "parce que vous êtes différents" ! Invités, humour, chroniques : une heure pour s'informer autrement ! Fred Ballard, Jean Doridot, Fabien Emo, Corentine Feltz, Murielle Giordan, Benoît Prospero et Quentin Lhuissier viennent épauler notre Willy.

🆕 13h - 14h : Ma France

Avec Wendy Bouchard, France Bleu vous propose un magazine d’actu avec un invité quotidien, un billet d’humeur signé Régis Mailhot et une revue de presse. Du lundi au jeudi, des experts issus de toute la France décryptent l'actualité du jour. Mieux comprendre les enjeux de cette France convalescente à quelques mois de l'élection présidentielle, c'est le défi que s'impose le réseau France Bleu en cette rentrée. Avec « Ma France », France Bleu s’engage au travers d’une grande consultation citoyenne qui nous permet d'interpeller les personnalités politiques chaque vendredi. Grâce à vos propositions, vous serez au cœur de la campagne sur France Bleu pour établir votre agenda citoyen. Un rendez-vous pour vous, avec vous, dont vous dicter le contenu chaque semaine.

14h - 15h : Minute Papillon !

Sidonie Bonnec © Radio France - Christophe Abramowitz

Sidonie Bonnec vous donne rendez-vous tous les jours sur France Bleu pour développer notre curiosité ensemble ! Histoire, médecine, grands enjeux de société, témoignages... Minute papillon ! On prend le temps de comprendre le temps qui passe, ensemble.

15h - 16h : C'est déjà demain

Frédérique Le Teurnier vous donne rendez-vous tous les jours pour C'est déjà demain de 15h à 16h sur France Bleu © Radio France - Christophe Abramowitz

Avec Frédérique Le Teurnier, vos témoignages et les interventions de nos spécialistes, nous répondront à cette question : comment mieux vivre, ensemble et réinventer notre quotidien ?

16h - 18h : L'happy hour

Retour en régions pour une fin de journée à votre service ! Trafic, musique, jeux, infos locales, culture,... on s'occupe de vous raccompagner jusque chez vous, dans la bonne humeur.

18h - 19h : 100% Clubs

On reste chez vous pour parler de l'actualité sportive de votre région ! Tous les sports seront mis à l'honneur pour nous permettre de vivre ensemble la convivialité des grands évènements sportifs.

19h - 20h : Accès Direct

Votre accès direct à tous les acteurs de la culture se poursuit chaque soir, en compagnie d'Arnold Derek. Cinéma, musique, télé,... toute l'actualité culturelle est sur France Bleu.

🆕 20h - 21h : Accès Direct aux nouvelle scènes !

Pendant une demi-heure, Eric Bastien reçoit chaque soir, sur scène et en LIVE, les talents de la nouvelle scène musicale.

Et dès 20h30, David Lantin vous présente ceux qui feront la « Nouvelle scène de l'humour » de demain ! Des nouveaux talents, recommandés ou non par des artistes confirmés, viennent chaque soir se présenter à vous avec un espoir fou... celui de pouvoir présenter leur spectacle dans une salle mythique parisienne au cours d'une grande soirée dédiée aux nouveaux talents découverts par France Bleu.

Et jusqu'au bout de la nuit... de la musique !

Dès 21h, France Bleu monte le son : Live, francophone, collector ! Toute la nuit, retrouvez la musique que vous aimez sur votre radio. On s'occupe de vous et de vos oreilles. Si vous ne nous croyez pas, essayez ! France Bleu révolutionne vos soirées.

Le week-end

6h - 7h : Le club des lève-tôt - Johann Guérin

7h - 12h : Rendez-vous en régions

🆕 12h08 - 12h30 : Plein la vue *

On poursuit la redécouverte de nos régions entamée cet été avec Plein la vue ! Ségolène Alunni vous donne rendez-vous tous les week-ends pour une demi-heure de confidences sur les lieux que vous aimez près de chez vous ! Quel est l'immanquable du coin ? Le spot protégé parfait ? La bonne adresse du village ? On vous dit tout avec vous sur France Bleu !

12h30 - 13h : Le Mag Loisirs Week-end

Laurent Petitguillaume © Radio France - Christophe Abramowitz

Tour de table de l'actualité culturelle sous toutes ses formes. 30 min de détente et de bons plans avec Laurent Petitguillaumme et les chroniqueurs : Frédérique Le Teurnier pour les livres, Ségolène Alunni pour le cinéma, Patrice Gascoin pour la télé et Fred Ballard pour l'humour !

13h - 14h : Une heure en France en famille

Une heure centrée sur la famille ! Avec Géraldine Mayr nous vous donnerons les bons plans en région pour profiter d'un week-end familial, les activités, les initiatives, les événements pour réunir petits et grands.

🆕 Samedi 14h - 15h : Dans le rétro

Déborah Grunwald © Radio France - Christophe Abramowitz

Parce qu’il y a toujours à apprendre dans la vie des autres, Déborah Grunwald reçoit chaque week‐end un invité qui fait l'actualité culturelle ou politique. Parcours professionnel et philosophie de vie rythment ce voyage dans le temps pour comprendre notre époque avec les personnalités d’aujourd’hui. « Dans le rétro », c’est une parenthèse bienveillante, sincère et proche de vous. Vous êtes prêts ? Téléportation enclenchée.

Dimanche 14h - 15h : Le meilleur des séries France Bleu

Avec Stéphane Jobert, explorez le catalogue des podcasts originaux France Bleu ! Clisson Rock City, la Folie des Hauteurs ou encore Histoires Salées (pour ne citer qu'eux) vous offrent des histoires incroyables que nous vivons ensemble ! Expérience audio conseillée.

15h - 16h : France Bleu part en LIVE avec les plus grands artistes français et internationaux.

avec les plus grands artistes français et internationaux. 🆕 16h - 17h : Planète Bleu, le mag'

Avec Benoît Prospero et Géraldine Mayr, découvrez votre nouveau mag qui prend soin de la planète. Chaque semaine, un invité qui s'engage pour l'environnement sera avec nous. Ensemble, nous découvrirons les initiatives locales, nous décrypterons les enjeux environnementaux, dans la bonne humeur pour vous apporter des solutions concrètes, sans jugements, dans vos gestes quotidiens.

🆕 17h - 19h : L'happy hour

Entre culture et patrimoine, un tour de France de bonnes idées tout en bonne humeur, avec ceux qui s’engagent au quotidien avec Géraldine Mayr et Benoît Prospero.

🆕 Samedi 19h - 20h : La nouvelle scène de l'humour, le grand concours

Les 5 candidats de la semaine sont remis en lumière chaque samedi de 19h à 20h pour tenter de décrocher un prix exceptionnel... Plus d'infos à ce sujet très bientôt !

Dimanche 19h - 20h : Planète Liza

Bixente Lizarazu © Radio France - Christophe Abramowitz

Une heure d'interview avec Bixente Lizarazu, les yeux dans les yeux avec des personnalités qui aiment se dépasser.

Et jusqu'au bout de la nuit.... de la musique !

Les séries France Bleu

Des nouveautés également dans vos séries quotidiennes avec Le Son d'Alex ! Avec Alex Jaffray, chroniqueur musicale, nous allons à la recherche des secrets de fabrications des plus grands tubes d'hier et d'aujourd'hui !

Jérôme Prod'homme est de retour avec La France, toute une histoire. 2 minutes pour connaître celles et ceux qui ont fait notre pays ! De Vercingétorix à Robert Badinter, c'est une exploration de notre histoire que Jérôme vous propose dans son nouveau rendez-vous !

Tout est plus pop avec Nicolas Lespaule à la rentrée ! Pop Collector, c'est nouveau et ça fait du bien !

Voilà, vous savez tout, ou presque... Rendez-vous dès le 30 août pour une saison engagée, à vos côtés, comme seule France Bleu et ses 44 locales savent le faire. Merci de nous avoir choisi !

*Certaines locales de France Bleu sont susceptibles de vous proposer un contenu 100% régions.