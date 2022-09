Déménagement : France Bleu Poitou va s'installer au 313 avenue de Nantes à Poitiers

Après quasi 20 ans au 27 boulevard de Solférino à Poitiers, France Bleu Poitou va quitter ses locaux pour une nouvelle adresse et un plus grand espace. Dès le mercredi 28 septembre, la station du réseau France Bleu va s'installer au 313 avenue de Nantes à Poitiers. Après 7287 "bonjour et bon réveil" depuis le studio situé non loin de la gare de Poitiers, l'équipe de France Bleu Poitou va désormais vous réveiller dans des locaux tout neufs avec une surface triplée comparée à la précédente. Passant de 300 à 900m² la station aura désormais 2 studios à sa disposition pour réaliser ses émissions quotidiennes.

France Bleu Poitou en 3 dates et 3 adresses

Le démarrage de France Bleu Poitou remonte au 19 novembre 2001 avec une petite équipe de 5 personnes. C'est depuis des locaux provisoires, à l'espace 10 zone de la République, que sont réalisés les premiers décrochages sur le programme national avec de l'information locale. L'arrivée de 2 animateurs au début de 2022 a permis la diffusion des premières émissions de la station. L'équipe s'étoffe pour passer à une quinzaine de salariés et s'installe dans les locaux du boulevard de Solférino le 15 octobre 2002. L'offre de la station n'a cessé de grandir : émissions de 6 h et 13 h, puis la fin d'après-midi, et enfin, les matins des week-ends. Désormais avec 28 collaborateurs, France Bleu Poitou va intégrer son nouvel espace au 313 avenue de Nantes.

Un des 2 studios des nouveaux locaux de France Bleu Poitou, avenue de Nantes à Poitiers © Radio France - Régis Hervé

France Bleu Poitou, une audience en hausse

Chaque jour, ce sont près de 56 000 auditeurs qui écoutent les programmes et les informations de France Bleu Poitou dans la Vienne et dans les Deux-Sèvres. Sur la dernière saison, la station a gagné 11 900 auditeurs supplémentaires, une des plus fortes augmentations du réseau France Bleu. La communauté France Bleu Poitou s'agrandit donc, dans la Vienne (+8 100 auditeurs) et dans les Deux-Sèvres (+3 800), alors que l'audience globale du média radio est elle à la baisse.

France Bleu Poitou, première radio de proximité sur Poitiers et son agglomération © Radio France - Claire Marquis