Denis Brogniart lève le voile sur District Z, l'émission de zombies de TF1

Invité de l'émission "Accès Direct" sur France Bleu, Denis Brogniart détaille le contenu de l'émission tant attendue "District Z" sur TF1. Un nouveau jeu où des people affrontent des zombies !

Habitué des jeux d'aventure de TF1, où il présente Koh-Lanta depuis quasiment 20 ans, Denis Brogniart a été appelé par son ami Arthur pour présenter le nouveau programme qu'il produit, "District Z", un jeu d'une dimension assez inédite en France.

Tourné dans l'environnement du Parc Astérix sur plusieurs hectares, Michaël Youn, Arnaud Ducret, Kev Adams, la bande à Fifi, Camille Combal et Jarry devront évoluer dans un décor apocalyptique et éviter tout contact avec les morts-vivants.

Un Walking Dead à la sauce Brogniart

Denis Brogniart le promet, il n'est pas question de faire peur avec cette émission. Les zombies seront bien évidemment grimés mais ils auront surtout beaucoup d'autodérision et d'humour. Les premiers peoples invités par le professeur Z, devront faire preuve de sang froid pour remporter les épreuves qui les attendent au "District Z".

Qu'est ce que le District Z ?

Le "District Z", c'est un endroit qui appartient à un riche homme d'affaires, qui a fait fortune dans la recherche, et qu'on appelle le "Professeur Z". Pour passer le temps, il décide d'inviter cinq personnalités à entrer dans son district. Elles devront disputer un certain nombre d'épreuves et gagner des laissez-passer, avec lesquels elles auront la possibilité d'ouvrir des coffres-forts pleins de lingots. L'argent gagné bénéficiera à une association caritative pour laquelle les personnalités devront se battre sans se faire attraper par la horde de zombies qui rode dans les lieux.

C'est assez rare pour le préciser, mais il s'agit d'un format d'émission totalement original, à voir bientôt sur TF1 !

