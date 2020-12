Dernier JT de 13H pour Jean-Pierre Pernaut : ces artisans de la région y sont passés

Jean-Pierre Pernaut présentera vendredi son ultime journal de 13 heures. Une place qu'il occupait depuis trente-trois ans avec l'envie de faire entendre la voix des régions. Pascal Jusot, artisan sabotier en Ariège et Jean-Pierre Not potier dans l'Aude partagent un souvenir indélébile.

33 ans au JT de 13 heures, 5 millions de téléspectateurs en moyenne le midi soit quatre personnes sur dix sur cette tranche horaire, on ne compte plus le nombre de journaux présentés par Jean-Pierre Pernaut. Des artisans d'Occitanie sont passés dans le 13h de présentateur. Jean-Pierre Not de la "Poterie Not" à Mas-Saintes-Puelles près de Castelnaudary dans l'Aude avec plus de 150 ans d'existence. Pascal Jusot, le sabotier d'Arrien-en-Bethmale en Ariège, perfectionniste qui a l’œil et la main pour choisir « son » bois.

"Une reconnaissance qui fait chaud au cœur"

Potier de père en fils, Jean-Pierre Not garde un excellent souvenir du passage de la poterie familiale au JT de 13 heures :

"Nous regardons tous les midis le 13H de Jean-Pierre Pernaut alors y être et pouvoir montrer la passion familiale qui perdure depuis plus d'un siècle, c'est une très belle reconnaissance. On sait qu'il défend les artisans et c'est ce qui me plaît. On parle de moins en moins du monde artisanal, c'est grâce à ces reportages que l'on peut se montrer. Maintenant, dans la région, il y a des curieux qui s'arrêtent et achètent nos poteries".

"Un gros coup de projecteur sur mon métier et ma région"

Il est l'un des derniers sabotiers de France. Pascale Jusot tire de ce reportage diffusé dans le 13H de nombreux bénéfices :

"Ce passage dans le JT de Jean-Pierre Pernaut m'a fait connaître dans la région. Je vis dans le Couserans, c'est une petite province. Aujourd'hui les visiteurs me reconnaissent quand ils sont dans le coin l'été et du coup ils passent me voir. C'est un plaisir de pouvoir partager mon savoir-faire. J'ai beaucoup plus de visite. _Les commandes ont même augmenté_. Seul bémol, j’espérais voir des intéressés pour une reprise de l'entreprise mais il faut dire que c'est un métier perfectionniste. On ne devient pas sabotier en 1 mois. Il faut plusieurs années ! Bref, c'était une superbe expérience".

Rassurez-vous, "JPP" ne disparaît pas totalement

Fans de la figure emblématique du 13 heures Jean-Pierre Pernaut mais triste de son départ ? Pas de panique, ce n'est pas l'heure de la retraite pour le présentateur de 70 ans qui va continuer à promouvoir l'actualité régionale. Le 18 décembre après son dernier journal télévisé, Jean-Pierre Pernaut lancera la _"JPP TV"_. Une plateforme de vidéo en ligne gratuite où vous y retrouverez les plus belles archives du JT de 13 heures et des playlists sur les thématiques de la culture, de l'environnement et du patrimoine.

Le présentateur doit également proposer une émission hebdomadaire intitulée Jean-Pierre et vous où la vision des Français sur l'actualité prédominera. Il continuera à apporter son amour pour le terroir dans le magazine Grands reportages de TF1.

Originaire de Villefranche-de-Rouergue dans l'Aveyron, Marie-Sophie Lacarrau va reprendre le flambeau du 13 heures. L'ancienne présentatrice de France 2 et ancienne journaliste de France 3 Occitanie lui succédera après les vacances de Noël.