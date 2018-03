Woippy, France

Le Républicain Lorrain tourne une (grande) page de son histoire. Le journal abandonne le grand format dont il était un des derniers héritiers en France et passera en format tabloïd dés ce mardi. Et surtout, les impressions vont être transférées à Houdemont, près de Nancy. Cette nuit, le tout dernier numéro en grand format a été imprimé sur les historiques rotatives de Woippy, pour un ultime tour de piste.

La « roto » se met en marche une dernière fois à l’imprimerie du Républicain Lorrain de Woippy pic.twitter.com/fcbVyczIkY — France Bleu Lorraine Nord (@fblorrainenord) March 25, 2018

L'émotion d'une dernière nuit passée avec "les rotos"

Les rotativistes étaient tous réunis pour faire tourner une dernière fois ces imposantes machines bleu ciel sur lesquelles ils ont travaillé pratiquement la moitié de leur vie pour certains, comme Jean-Jacques Zabé, pris par l'émotion de cette dernière nuit à "la roto", qu'il vit un peu, comme un enterrement : "J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va mourir, et qu'on attend la fin. Plus jamais la machine ne redémarrera et c'est dur à admettre", explique-t-il. "Je me dis aussi qu'il y a 39 ans d'histoire derrière, de générations qui se sont succédé sur cette machine et ça prend aux tripes", ajoute-t-il, les larmes aux yeux.

Jean-Jacques Zabé vit l'arrêt des rotatives comme un deuil : "C'est comme si quelqu'un allait mourir et qu'on attendait qu'elle meure" Copier

Les ouvriers du livre dans le ventre de la rotative pendant la préparation du papier. © Radio France - Soizic Bour

Les larmes...et l'amertume

Parfois, la tristesse de cette dernière nuit en compagnie de ces vieilles machines laisse place à l'amertume des salariés. Les 59 ouvriers du livre qui travaillent à l'imprimerie vont être soit reclassés soit remerciés avec des mesures d'accompagnement. Et ça, Christian, 10 ans de rotative au compteur, l'a vraiment mauvaise : "On sait qu'il y a des évolutions au niveau de la presse mais la manière dont ça a été fait, c'est difficile à digérer, puisque si ils avaient mis les moyens en face, on aurait pu tenir encore quelques années", souligne-t-il.

Laurent et Christian vivent leur dernière nuit de "roto" avec la boule au ventre. Copier

Le dernier Républicain Lorrain imprimé en grand format à Woippy #sequenceemotion#rotative#apleinregimepic.twitter.com/RKiJjC0MCX — France Bleu Lorraine Nord (@fblorrainenord) March 25, 2018

Des négociations en demie-teinte

Les négociations entre l'intersyndicale et la direction se sont achevées la semaine dernière. Parmi les 59 salariés de l'imprimerie de Woippy, 16 seront reclassés à l'Est Républicain, une douzaine au Répu et 1 aux DNA. Les autres partent avec des mesures d'accompagnement. Tout sera réellement validé vers la fin du mois de mai à priori.

L'intersyndicale a également obtenu de la direction la conservation du salaire de chaque salarié, peu importe le poste où il est reclassé. "Mais nous ne comprenons toujours pas cet arrêt des rotatives, nous restons persuadées que même si elles sont vieilles, leur arrêt aurait pu être anticipé et évité", note Jean-Jacques Zabé.

On en a gros sur la patate

La rotative a tourné de 23 heures à 4 heures du matin pour imprimer les dernières éditions en grand format du Répu. "On a clairement un pincement au cœur", avoue Didier, 31 ans passés les doigts dans l'encre. "Ici, on est soudés, ce sont plus que mes collègues, c'est ma famille", ajoute-t-il, les yeux mouillés par les larmes. "Maintenant on va devoir quitter les collègues, chacun va repartir dans son coin et franchement, pour ça, j'en ai gros sur la patate".

4h02. La rotative s'est arrêtée...pour ne plus jamais redémarrer. © Radio France - Soizic Bour