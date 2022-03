Un jeu valenciennois en lice pour le meilleur jeu étudiant aux César des jeux vidéos ce jeudi

Cette sélection pour la 3° édition des Pégases organisée par l'académie des arts et techniques du jeu vidéo est forcément une fierté pour ces anciens étudiants de la grande école numérique de Valenciennes, raconte Geoffrey Pineau, chef de projet

C'est quelque chose qui fait vraiment plaisir à tout le monde et qui permet de récompenser le travail qu'on a mené pendant un an.

Jivana c'est un jeu d'aventure dans lequel on incarne Aëlis, une prêtresse de l'eau qui doit guider sa communauté à cause d'un exode forcé.

Avant le retour des professionnels ce soir, le jeu a déjà conquis les milliers de personnes qui l'ont déjà téléchargé sur la plateforme Steam

On voulait qu'il soit le plus accessible possible, donc même des personnes qui ne jouent pas au jeu vidéo peuvent se lancer dans jivana, et ceux qui n'ont pas un énorme temps de jeu, car Jivana c'est un jeu qui fait entre 30 et trois quarts d'heure et donc c'est une petite expérience dans laquelle n'importe qui peut se lancer. - Geoffrey Pineau