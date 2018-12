Des bénévoles qui sont une richesse pour la Côte-d'Or

Côte-d'Or, France

"Une richesse à préserver "

108 000, C'est le nombre de bénévoles en Côte-d'Or. Ils représentent 20% de la population et ils donnent régulièrement de leur temps pour une association. Vous en avez sans doute croisez pas mal ce weekend à l'occasion du Téléthon, mais c'est évidemment loin d'être la seule cause pour laquelle des bénévoles s'investissent. D'ailleurs, le département vient de les mettre à l'honneur à l'occasion des 3eme assises du bénévolat.

Un maillage sur tout le territoire

En Côte-d'Or, il y a 18 000 associations qui interviennent, pour la moitié d'entre elles, dans les domaines culturels, sportifs et de loisirs. Et quasiment toutes les communes (96%) abritent au moins le siège d'une association. Ce que souligne d'ailleurs le président UDI du conseil départemental de la Côte-d'Or. François Sauvadet estime en effet que _"ces associations sont peut-être le corps intermédiaire le plus important de notre société." et que "le bénévolat est une richesse à préserver"_.

François Sauvadet, président UDI du Conseil départemental de la Côte-d'Or

Des bénévoles d'horizons divers

