Des bolides de rêve à l'assaut de la Côte-d'Or

Le tour auto entre Paris et Dijon

La 28e édition du Tour Auto Optic 2000 se déroule cette semaine et faisait étape ce mardi 30 avril en Côte-d'Or.

Parmi les 240 concurrents qui se sont élancés lundi du château de Vaux-le-Vicomte et qui se retrouveront à Dauville en Normandie en fin de semaine, il y a quelques célébrités comme l'ancien champion de formule 1, Alain Prost qui roule avec son frère Nicolas à bord d'une Alpine A110 Motul orange. Enfin, ils ne participent pas vraiment à la course. Ils étaient plutôt à Dijon en "guest star" comme on dit dans les séries américaines.

les stars se sont surtout les vieilles voitures !

Organisée la première fois en 1992, le Tour Auto est une compétition de voitures historiques créée par Peter Auto. Cette année, ses concurrents vont parcourir 2000 kilomètres, avec au programme des épreuves sur routes et sur circuits comme ce mardi à Dijon Prenois ou ce mercredi sur le circuit de Nevers Magny Cours.