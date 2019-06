Des CD, des livres et des DVD vendus à prix cassés à Dijon

Tous les jours, France Bleu Bourgogne vous emmène faire un tour sur internet et les réseaux sociaux pour dénicher une info qui parle de la Côte-d'Or. Dénicher, c'est le mot qui convient aujourd'hui, surtout si vous aimez les bonnes affaires avec la 11e braderie de la Fnac.

Dijon, France

En changeant un peu les lettres de place, dans "dénicher" il y a "chiner". Vous serez sans doute encore nombreux à le faire cette année à la 11e braderie de la Fnac au Zénith de Dijon, organisée au profit du Secours Populaire. Retenez la date, elle se déroule cette année, le dimanche 16 juin de 9H à 20H.

Qu'est ce qu'on trouve dans cette braderie ?

Si votre truc, c'est le vieux cendrier en forme de tête de mort où une vieille collection de "Modes et travaux", du printemps 72 à l'hiver 84, vous oubliez. Par contre si vous recherchez des produits culturels neufs, comme des livres, des CD, des DVD ou des jeux vidéos à prix imbattables, alors là, c'est bingo!

Un évènement culturel et solidaire unique en France

C'est la FNAC qui déstocke ses invendus ou les "erreurs de logistique" comme l'expliquait une employée dijonnaise lors de la précédente édition devant la caméra de France 3 Bourgogne. Certains de ces produits sont vendus à partir d'un euro. Cela fait forcément des heureux parmi les acheteurs... mais aussi parmi les plus démunis puisque cette braderie est organisée au profit du secours populaire de Dijon.

L'an dernier, cette braderie a rapporté la somme précise de 164 670 euros. Et l'ambiance est vraiment à la fête puisque toute la journée des chanteurs et des groupes musicaux se produisent. Vous retrouverez cette année Kamla Trio Spoke World, Karolyn B' + Supa John, Dom & Dèd, Mezcla Mana y Esteben, French Couisine, Les yeux d’Olga et le chanteur Daniel Fernandez.