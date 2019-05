Des chefs pour faire rayonner la gastronomie de la Côte-d'Or

Tous les jours, France bleu Bourgogne surfe sur internet et les réseaux sociaux pour vous dénicher les petites ou grosses infos qui parlent de la Côte-d'Or. Ce jeudi 2 mai, on met les petits plats dans les grands !

Au menu aujourd'hui, c'est du gratin ! Mais attention, c'est le gratin de la gastronomie côte-d'orienne. Nos plus grands chefs vont être mis à l'honneur cette année dans le département. Il y a évidemment ceux qui sont étoilés au Michelin mais pas seulement, car pour la Côte-d'Or, tous ces chefs sont une vraie richesse, et le département compte bien s'en servir pour séduire les touristes...

Des chefs pour séduire les médias nationaux

On ne va pas tous les citer mais voici l'exemple d'un chef atypique de la Côte-d'Or par son look mais typique en revanche pour son amour de la cuisine. Olivier Streiff s'était distingué dans Top Chef sur M6 avant de s'installer à Beaune.

Des exemples concrets ?

Le département imagine toute une série d'animations, autour et avec nos chefs de Côte d'Or. Côte-d’Or Tourisme imagine par exemple une paulée des chefs à dimension nationale en octobre avec la réouverture du château de Bussy-Rabutin. On parle d'un menu autour de l’histoire du château. On évoque aussi un livre de 52 idées de recettes avec un chef différent à chaque fois.

L'idée pour le département, c'est que l'aura de nos chefs puisse attirer la presse nationale pour parler de la Cote-d'Or et de sa gastronomie, un peu comme on le fait chaque jour sur France Bleu Bourgogne, ou comme l'a fait dernièrement Julie et ses carnets sur france 3.

