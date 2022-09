Diffusé quotidiennement en semaine depuis 50 ans, le jeu télévisé "Des chiffres et des lettres" fait sa rentrée ce samedi après-midi sur France 3. La relégation du programme le weekend est qualifiée de "tremblement de terre" par Céline, une passionnée girondine de l'émission.

"Des chiffres et des lettres" diffusé uniquement le weekend : "Un séisme" pour les fans bordelais du jeu télé

Fans bordelais du jeu "Des chiffres et des lettres", Céline et son fils Victor accompagnés des présentateurs Bertrand Renard et Laurent Romejko.

Après un demi-siècle d'antenne quotidienne, l'émission culte "Des chiffres et des lettres" sera désormais, à partir de ce samedi 3 septembre, uniquement diffusée le weekend (samedi et dimanche à 17h15 sur France 3). Cette nouvelle programmation est vivement critiquée par deux fans bordelaises du plus ancien jeu de la télévision française.

"Oh oui, c'est ça ! C'est un séisme !"

Pour Céline et Annie, "le compte n'est pas bon"

Professeure d'anglais et auteure de romans jeunesse, Céline, 48 ans, affiche cinq participations à l'émission, une centaine de tournois au compteur et un club local "Des chiffres et des lettres" qu'elle a fondé à Bouliac. "Consonnes, voyelles, consonnes, voyelles. Je rêve des fois de tirages !"

_"_J'ai appris à lire et à compter devant Des chiffres et les lettres"

L'annonce de la nouvelle programmation de son émission fétiche a fait l'effet pour Céline d'un "tremblement de terre". "On a tous la crainte que ce soit la chronique d'une mort annoncée, la prochaine étape, ça va être de déprogrammer complétement. Et ça c'est tellement dommage !"

"La mort d'une certaine culture à la télévision publique"

"J'ai l'impression que je suis née avec Des chiffres et des lettres", raconte Céline, qui habite Floirac, près de Bordeaux. Sa copine Annie, une retraitée, est aussi une inconditionnelle du jeu télé. "Ça fait très longtemps que je joue, je dirais bien 40 ans. On a l'habitude de regarder tous les soirs à la même heure une émission et de la voir tout d'un coup disparaître, c'est vrai que c'est un peu désespérant."

"J'étais très très en colère"

"C'est tellement dommage que la quotidienne ait été déprogrammée, ajoute Céline. Il ne reste plus beaucoup de jeux où l'on apprend, on valorise la culture et le savoir tout en s'amusant."

"C'est le nivellement par le bas"

En basculant "Des chiffres et des lettres" le weekend, France 3 dit souhaiter rajeunir la case de l'après-midi en semaine. "Je ne suis pas encore du troisième âge et j'ai grandi avec l'émission", fait remarquer Céline. "Il y a plein de jeunes qui s'y intéressent. On le voit aussi dans les tournois. Il y en a qui arrivent tous les ans donc ce n'est pas vrai de dire que c'est un jeu que pour les personnes âgées".

L'un des deux garçons de Céline, Victor, est d'ailleurs devenu lui aussi un passionné du programme, au point de disputer des tournois et de participer à l'émission junior. "C'est une histoire de famille !"

Annie et Céline regrettent également les conditions de départ des deux présentateurs historiques "Des chiffres et des lettres". "C'est sûr que c'est déplorable. Quel que soit ce qu'on pense de Bertrand (Renard, ndrl) et Arielle (Boulin-Prat, ndrl), ils ont tant fait pour l'émission qu'ils méritaient une spéciale et pas de partir comme ça".