Des stimulations électriques pour lutter contre l'alcoolisme testées à Dijon

Côte-d'Or, France

Nous avons vraiment la chance d'avoir en Côte-d'Or des sommités en matière de recherche scientifique, et ce dans tous les domaines. Il en y en a un, en particulier, où on semble être à la pointe, la lutte contre l'addiction et notamment la lutte contre l'addiction à l'alcool. Ça se passe au CHU de Dijon Bourgogne où le chef du service d'addictologie, Benoit Trojak vient de mettre au point un drôle de casque.

Des stimulations électriques sur le cerveau

Ce casque traite en fait les régions du cerveau qui créent chez la personne dépendante ce besoin urgent de consommer de l'alcool. L'alcoolisme se traduit en effet par des dysfonctionnements dans la région préfrontale. Et la petite révolution ici, c'est qu'on va traiter cette partie du cerveau sans aucun médicament mais juste avec de petites décharges électriques.

C'est douloureux ?

Visiblement il ne faut pas avoir peur, parce que ce n'est absolument pas douloureux. En fait, cela se fait à l'aide d'un casque qui ressemble un peu à un casque de vélo. Benoit Trojak, qui teste actuellement ce système dans son service, en a fait la démonstration devant les caméras de France 3 Bourgogne.