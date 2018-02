Louviers, France

Ils sont fans de Jean Dujardin, d'Omar Sy et ils rêvent de les servir à table ! Une vingtaine d'étudiants en BTS du lycée hôtelier Jean-Baptiste Decrétot à Louviers (Eure) ont été sélectionnés pour travailler au Fouquet's à Paris, lors du dîner de gala qui suivra la 43e cérémonie des César le 2 mars 2018.

Le recrutement final vient d'avoir lieu. Sur une soixantaine de candidatures au départ, 27 élèves ont été retenus. Vingt-trois pour le service en salle et quatre en cuisine aux côtés de Pierre Gagnaire, le chef étoilé. La directrice des ressources humaines du Fouquet's, Perrine Valentin, est venue en personne à Louviers cette semaine faire passer les entretiens. Parmi les qualités requises pour être recruté : une excellente présentation mais aussi une bonne connaissance du Fouquet's et des César, ainsi que les films et les acteurs nommés cette année.

Demandez-vous à faire un selfie avec les stars ? "

À 18 ans, Angélique passe le 1er entretien de sa vie et elle est très stressée : " Je ne suis pas douée pour les acteurs, je connais leur visage mais pas leurs noms ". Noémie, qui a déjà servi l'an dernier à la soirée des César, relativise : " On ne fait pas du tout attention aux célébrités, on est dans le feu de l'action. Quand on sert les assiettes, on essaie plutôt de ne pas les faire tomber. "

La question piège du jury : " Demandez-vous à faire un selfie avec les stars présentes au Fouquet's ? " Si la réponse est oui, aucune chance pour le candidat ou la candidate d'être embauché.

C'est la 7e année que des élèves du lycée hôtelier de Louviers sont choisis pour servir au Fouquet's, le soir de la cérémonie des César. Le palace parisien est à chaque fois très satisfait de leur prestation, mettant en avant leur "savoir-être". D'ailleurs, le partenariat entre le lycée Decrétot et le Fouquet's ne s'arrête pas à la soirée des César. Des jeunes y sont pris en stage, et même parfois embauchés en CDI.

Sur la soirée en elle-même, la confidentialité est de mise. Tout juste saura-t-on que c'est la fête et que le champagne est à portée de main !