Des émissions de France Bleu désormais diffusées sur France 3 dès ce lundi 7 janvier

Par Denis Souilla, France Bleu

C'est une expérimentation qui doit durer six mois. Deux stations du réseau France Bleu vont diffuser une partie de leurs programmes, de 7h à 8h40 le matin, sur France 3. Les rendez-vous seront mis en images et vous verrez les intervenants de France Bleu Occitanie et France Bleu Azur.