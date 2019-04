Des étudiants dijonnais décrochent le pompon

France Bleu Bourgogne est très connectée et vous le prouve tous les jours avec une petite sélection d'infos glanées sur le net et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on se met au sport(s).

Dix huit disciplines, c'est ce que propose le Bureau des Sports de CentraleSupelec pour sa 31e édition du TOSS. Le TOSS, c'est le plus grand tournoi Omnisport de France. C'est ouvert à toutes les écoles et universités. Le rendez-vous a lieu dans un mois, les 4 et 5 mai en région parisienne, précisément sur le campus de l'école polytechnique de Paris.

la video du TOSS 2019 - capture écran

Une vidéo présente cette 31eme édition à laquelle 110 écoles et universités vont participer.

Dijon dans la course

La ville de Dijon sera représentée notamment par vingt-huit étudiants de la fac de médecine dans la catégorie du cheerleading, une discipline très en vogue aux Etats Unis, avec les pompom girls. Mais nos étudiants dijonnais ne se contentent pas d'agiter de gros pompons. Parce qu'en plus de la danse, il y a des acrobaties qu'on vous déconseille de faire au réveil.

Nos étudiants ont réalisé une vidéo en plein cœur de Dijon. Vous reconnaîtrez notamment le jardin Darcy, un choix judicieux puisque c'est là qu'on trouve l'ours de François Pompon! Vous verrez aussi la place de la Libération avec le palais des Ducs de Bourgogne en fond.

Pourquoi cette vidéo ?

Cette vidéo servait à se qualifier pour le TOSS parce que dans la catégorie de cheerleading, seulement 16 équipes sont retenues. Plus il y a de "like", plus l'équipe a de chances d'être retenues. Et ça plutôt bien marché jusqu'à présent, puisque la vidéo compte plus de 3 400 "j'aime "sur Facebook. Nos dijonnais ont même la mention spéciale puisque qu'ils sont en tête du classement.

C'est d'autant plus remarquable car il n'y a pas d'équipe officielle de cheerleading à la faculté, contrairement à d'autres écoles. Il a donc fallu tout apprendre à certains des participants.