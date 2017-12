Des fans de Johnny partent en bus de Montbéliard pour dire adieu à leur idole

Un grand hommage populaire sera rendu ce samedi à Johnny Hallyday à Paris avec une descente des Champs Elysées. Des fans du Nord Franche-Comté seront dans le cortège. Ils vont partir en bus depuis Montbéliard.

Après la mort de Johnny Hallyday ce mardi, un hommage populaire lui sera rendu ce samedi à Paris. Le cercueil descendra les Champs Elysées suivi par un cortège de plusieurs centaines de motards. Une cérémonie est ensuite prévu en l'église de la Madeleine avec une prise de parole du président Emmanuel Macron.

Pour certains fans du Nord Franche-Comté il était impensable de ne pas y être. C'est le cas de Dany, une conductrice de bus de la société Keolis qui emmène tous les jours les salariés de PSA de Lure à Sochaux : "Ça reste mon idole. Quand j'étais jeune j'ai eu beaucoup de soucis et écouter ses chansons, ça me remontait le moral. Je suis fan depuis mon adolescence. Il faut que je sois présente pour lui rendre hommage." Alors Dany a décidé de louer un bus à sa compagnie et de conduire ceux qui le souhaitent à Paris pour aller dire au revoir à leur idole.

Ça me ferait mal au cœur de rater le dernier hommage à Johnny

Sylviane par exemple sera du voyage. Cette nounou de 60 ans, qui vit à Lure, a déjà préparé une rose rouge pour Johnny. Cette ancienne motarde a même prévu de lui dire quelques mots : " J'ai envie de lui dire : Chapeau Johnny ! Tu nous laisses un grand vide. Fais coucou à ma petite sœur qui est partie l'année dernière et on se reverra peut-être un jour. Johnny, il est inoubliable, immortel ! Ça me ferait mal au cœur de rater le dernier hommage à Johnny. J'ai besoin de l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure parce que c'est quelqu'un de très important dans ma vie et celle de mon mari."

Hervé, chef de chantier dans le bâtiment à Evette-Salbert, lui aussi prendra le bus pour Paris : "Ça me tient à cœur d'y aller. Récemment j'ai perdu mon frère et une de mes sœurs. La mort de Johnny me touche autant. Il a beaucoup compté pour moi. C'était mon idole. Je ne l'oublierai pas."

Le bus partira de Montbéliard et passera pas Belfort, Lure et Vesoul avant de rejoindre Paris. Un deuxième pourrait être affrété si nécessaire.

Réservation jusqu'à ce vendredi 16h auprès de Dany : au 06 88 59 56 03 ou au 03 84 30 56 86 (tarif : 50 euros)