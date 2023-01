Des figurants recherchés au Mans pour un film avec Dany Boon et Jérôme Commandeur

Qui veut tourner dans un film avec Dany Boon et Jérôme Commandeur ? Un casting est lancé pour trouver des figurants pour ce long-métrage qui sera en partie tourné au Mans en février 2023. Les personnes intéressées doivent se manifester par mail (voir plus bas) auprès de la production pour une rencontre les 27 et 28 janvier. les personnes retenues seront convoquées pour les essayages de costumes entre le 15 et le 17 février, pour un tournage prévu le lundi 20 février.

Les profils recherchés

Pour les hommes :

caucasiens

pas de bodybuilder

taille maximale 1,85 mètre, veste 56 maximum et pas d'embonpoint (contrainte costume), pointure 46 maximum

si possible, cheveux jusqu'aux épaules mais pas plus longs (barbes et moustaches sont un plus)

physiques atypiques et "gueules"

pas de tatouage visible ni de piercing

Pour les femmes

caucasiennes

taille entre 1,65 mètre et 1,75 mètre

taille de vêtement 40 maximum et pointure 41 maximum

pas de maquillage permanent

sourcils et poitrine naturels

pas d'extensions, pas de balayage ni de henné

pas de tatouage visible ni de piercing

Selon le site Allociné , l'histoire se déroule en 1640. Il raconte l'histoire de Camille, 16 ans et de Roxane. En 1641, Roxane se retrouve accusée de meurtre par un procureur. Sauf que Roxane est en fait... la chienne de Camille ! Camille va alors faire appel à un avocat pour la défendre.

Comment postuler

Les candidats doivent contacter la production par mail à lemans1640@gmail.com en précisant "homme" ou "femme" dans l'objet. Il faut joindre une photo selfie de face et une photo de la tête aux pieds, en précisant la stature, les tailles de veste et de pantalon, la pointure, le poids, la ville de résidence, l'âge, l'adresse e-mail et un numéro de téléphone.

La journée de figuration pour le tournage est rémunérée 105 euros bruts (sans compter les éventuelles heures supplémentaires). Les essayages sont indemnisés à hauteur de 25 euros pour environ 2h30 sur place. Les frais de transport et d'essence ne sont pas pris en charge, aussi bien pour le casting que pour le tournage.