Un casting lancé en Dordogne pour tourner avec Mathieu Kassovitz et Yvan Attal

Le réalisateur Olivier Casas cherche des enfants pour jouer les figurants dans son prochain film tourné en Dordogne, Les enfants de la forêt, avec Mathieu Kassovitz et Yvan Attal dans les rôles principaux. Le film raconte l'histoire eux jeunes frères, abandonnés par leur mère durant l’été 1948, qui s’enfuient dans la forêt.

ⓘ Publicité

Ils survivront seuls comme des enfants sauvages pendant sept ans. Au-delà du froid, de la faim et des difficultés, ces deux enfants vont révéler des capacités d’adaptation exceptionnelles, développer un lien fusionnel hors du commun et goûter à une vie en symbiose avec la nature et à la liberté absolue.

Des enfants de 8 à 13 ans

La production vient pour deux jours de tournages à Piégut Pluviers au mois de juin. Elle cherche des enfants de 8 à 13 ans pour de la figuration mais aussi pour jouer des rôles dans le film. Il faut résider dans les environs d'Angoulême, Limoges ou Périgueux.

Le profil précis recherché, et la fiche pour pouvoir postuler pour le film est à retrouver en ligne sur le site castprod .