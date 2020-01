Des figurants recherchés près de Saint-Malo pour jouer dans une série de TF1

Saint-Malo, France

L'actrice Cécile Bois, héroïne de la série "Candice Renoir" va venir tourner une série en Bretagne à partir du mois de février. Adaptée d'une série anglaise, "Gloria" raconte l'histoire d'une avocate, mère de trois enfants, qui voit son quotidien voler en éclats lorsque son mari disparaît sans explication. Accusée d'être responsable, elle va enquêter pour tenter de comprendre ce qui s'est passé.

Des figurants habitant à 30 km maximum de Saint-Malo

Le tournage va se démarrer le 5 février sur la Côte-d’Émeraude et devrait se poursuivre jusqu'à la mi-mai. La production de cette série de six épisodes qui sera diffusée sur TF1, recherche des hommes et des femmes âgé(e)s de 16 ans minimum résidant à 30 km maximum de Saint-Malo. Ces figurants seront amenés à jouer pendant une ou plusieurs journées en tant que clients de café ou passants. "Les vrais policiers, pompiers et gendarmes sont bienvenus," précise l'annonce de casting diffusée sur Internet. La figuration sera rémunérée.

Si vous êtes intéressé(e) il faut envoyer votre candidaturedès que possible par mail à l’adresse suivante : clementinefritschcasting@gmail.com et joindre une photo récente de face et une photo récente en pied, en couleur accompagnées de vos prénom et nom et vos coordonnées complètes (ville de résidence et téléphone). Seules les personnes présélectionnées recevront une réponse de la production.