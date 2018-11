Des films amateurs à la télé : France 3 Hauts-de-France lance "la séquence du filmeur"

Nom de code : "la séquence du filmeur", un nouveau rendez-vous sur France 3 Hauts-de-France qui offre une place aux images de films amateurs tournés dans la région entre 1930 et 1970. Tous les dimanches soir et sur le site internet de la chaîne.

Hauts-de-France, France

Des pastilles de deux minutes faites d'images de films amateurs tournés dans la région et collectés par l'association "Archipop" installée à Beauvais et qui s'est donné pour mission de collecter et d'archiver les souvenirs en images des habitants des Hauts-de-France.

Deux réalisateurs, Olivier Sarrazin et Corine Zongo-Wable, ont exploré le fonds d'archives de l'association pour en extraire une quarantaine de tranches de vie. Des images d'événements familiaux ou de grands rendez-vous, comme le Grand Prix Cycliste de Fourmies en 1958!

Pas d'indiscrétions, juste des images d'archives qui nous replongent dans des ambiances d'époque, pleines de tendresse et de nostalgie.

Tous les dimanches soir à 19h25 sur France 3 Hauts-de-France et sur le site internet de la chaîne.