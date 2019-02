Des formations à foison en Côte-d'Or

Tous les jours, France Bleu Bourgogne surfe sur le web pour vous dénicher les liens et les infos utiles en Côte-d'Or. Ce lundi, on fait le point sur les formations proposées dans le département.

Côte-d'Or, France

C'est une journée spéciale "formations" que vous propose ce lundi, l'ensemble des 44 stations locales du réseau France Bleu. Formation... c'est un mot qui peut faire un peu peur. Pourtant, la formation est plus qu'utile, elle est même essentielle. Pour les plus jeunes, on vous a trouvé un petit clip de présentation du CFA Bâtiment de Dijon.

C'est sur une musique des Red Hot Chili Pepers que débute la visite de ce centre. Elle commence par un survol des bâtiments près du lac Kir, avant de voir des jeunes à l'oeuvre dans les différents métiers proposés. Cela va de la couverture zinguerie, en passant par le carrelage, la menuiserie, l'électricité, la plomberie ou encore le gros oeuvre. Ce clip a été mis en ligne il y a deux semaines seulement. Il dure un peu plus de six minutes, et il permet vraiment de voir tous ce qu'on peut faire dans ce CFA qui forme en Alternance à tous les métiers du Bâtiment.

Le CFA Bâtiment de Dijon a été fondé en 1973 à l’initiative de la Branche Professionnelle du Bâtiment et il propose depuis 1987, les premières formations de niveau IV (BP et Bac Pro) et depuis 2007 le premier BTS.

Le CFA du Bâtiment de Côte d’Or est ouvert à tout public, jeunes et adultes, hommes et femmes, désireux de s’orienter sur la voie de la réussite professionnelle pour la qualification et l’emploi.

A l’heure actuelle, le CFA accueille plus de 520 jeunes (apprentis, pré-apprentis, stagiaires) sur 9 métiers (menuiserie, maçonnerie, carrelage, peinture, électricité, serrurerie-métallerie, couverture, plomberie-chauffage, étude et économie de la construction, domotique).

Quels sont les avantages de choisir le CFA ?

Ce n'est pas la seule vidéo qu'on peut découvrir sur leur site. Il y en a une présentée sous la forme d'une sorte de dessin animé. Et ce petit clip, c'est surtout pour promouvoir l'apprentissage et aider en quelque sorte les jeunes à trouver leur voie.

Quelles formations en Côte-d'Or ?

On vous a également trouvé un site qui répertorie pas moins d'une centaine de formations proposées en Côte-d'Or et mis en ligne par pôle-emploi.

la bonne formation - capture écran

La réforme de la formation professionnelle

La loi travail a réformé la formation professionelle. Quelles sont les nouveautés ? Qu'est ce qui a changé ? Tout est expliqué dans cette vidéo mise en ligne par l'OPCA Transports et Services.