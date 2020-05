Des grands classiques du cinéma sur France 3 tous les après-midis à partir du 11 mai

À partir de ce lundi 11 mai, France 3 propose une nouvelle programmation cinéma pour ses après-midis, avec la diffusion de films et grands classiques issus de notre patrimoine.

"Nous allons ouvrir une case cinéma à 13h45 sur France 3 qui sera dédiée aux grands classiques du cinéma français" (Caroline Got la directrice des antennes de France Télévisions).

Au programme des grands auteurs comme Jacques Becker ou Jean Renoir, pour des films sortis au cinéma entre la fin des années 1930 jusqu'aux années 60. Une programmation à l'attention de celles et ceux qui vont rester chez eux, ou des plus jeunes qui ne connaissent pas ces films disparus du petit écran depuis nombre d'années et pour qui cela peut constituer un véritable ciné-club.

Au programme cette semaine

Lundi 11 mai : Casque d'Or de Jacques Becker avec Simone Signoret

Mardi 12 mai : La bête humaine de Jean Renoir avec Jean Gabin

Mercredi 13 mai : La grande illusion de Jean Renoir avec Jean Gabin, Pierre Fresnay, Erich Von Stroheim

Jeudi 14 mai : Quai des brumes, de Marcel Carné avec Jean Gabin et Michèle Morgan

Vendredi 15 mai : Le jour se lève de Marcel Carné avec Jean Gabin, Arletty et Jules Berry

Samedi 16 mai : Maigret tend un piège de Jean Delannoy avec Jean Gabin, Annie Girardot et Jean Desailly

Dimanche 17 mai : Maigret et l'affaire Saint-Fiacre de Jean Delannoy avec Jean Gabin, Michel Auclair et Robert Hirsch