Des jeunes de 16 ans recherchés dans le Sud-Ouest pour le prochain film avec Éric Cantona

Avis à tous les jeunes périgourdins ! Pour son prochain film avec le comédien et ancien footballeur international Éric Cantona, la société de production Tetra Media recherche plusieurs jeunes de 16 ans originaires du Sud-Ouest de la France.

Tournage à l'automne prochain

Pour les besoins du film, la production du film recherche plusieurs jeunes de 16 ans notamment pour les rôles de Tristan et de Farah. Pour les deux rôles, les deux jeunes devront avoir 16 ans mais en paraître 13 ou 14.

Le casting aura lieu à Bordeaux mais le lieu de tournage, dans le Sud-Ouest, n'est pas encore connu.

La première sélection se fera sur photo et présentation vidéo simple d’une minute et trente secondes. Il faudra y décrire son univers, ses loisirs et ses passions. Pour candidater, l'accord des parents est obligatoire. Il faut ensuite créer un compte sur ce site puis envoyer un mail avec photo et vidéo de présentation.