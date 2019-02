Des jeunes en service civique découvrent les coulisses de France Bleu Drôme Ardèche

Valence, France

Ils ont entre 16 et 25 ans, sont en service civique en Drôme et en Ardèche avec l'association Unis-Cité et nous les avons invités ce jeudi à découvrir l'envers du décor de la radio. Ce groupe de sept jeunes a pu découvrir la préparation des infos et participer à France Bleu Midi.

Une expérience "enrichissante et intimidante quand on s'exprime au micro" pour Maeva, 24 ans, en service civique auprès de l'agence régionale de santé à Privas depuis le mois de janvier. "C'était très instructif" ajoute Célia qui est ambassadrice des médias et de l'information et qui sensibilise les jeunes au fake news, les fausses informations. Elle a notamment été surprise de découvrir à quel point les journalistes radio sont soumis aux contraintes de temps. "Je le savais mais les voir courir avant le journal, c'est autre chose".

Unis-Cité lancera sa nouvelle campagne de recrutement de jeunes en service civique au mois de mai.