Dès le 11 Mai, France Bleu Matin revient avec une nouvelle formule et vous donne la parole

Pour faire face à la crise sanitaire et vous accompagner dans le déconfinement, France Bleu vous propose, à compter du lundi 11 Mai 2020, une nouvelle formule de votre émission "France Bleu Matin", avec de nouveaux rendez-vous toujours plus proches de vous et à votre écoute.