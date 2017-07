Des milliers de personnes attendues pour les adieux à Louis Nicollin à Montpellier

Entre 3.000 et 5.000 personnes devraient assister aux obsèques de Louis Nicollin à Montpellier ce mardi matin. Des anonymes et un parterre de personnalités du football, du patronat, du monde politique. Une cérémonie sous très haute surveillance.

Il aura fallu 4 jours de réunions pour peaufiner ce dispositif de sécurité "draconien", de l'aveu même d'un responsable. Des contraintes loin de cet hommage simple et sobre que souhaitait la famille de Louis Nicollin, mort jeudi dernier foudroyé par une crise cardiaque.

Secteur bouclé le temps de la cérémonie

On annonce entre 3.000 et 5.000 personnes pour ces obsèques. L'enceinte de la cathédrale Saint Pierre à Montpellier sera comble: jusqu'à 1.500 personnes, avec un filtrage à l'entrée pour assurer une place aux VIP. La cérémonie débute à 10h. Avant cela les lieux seront passés au peigne fin. Une équipe de déminage, venue de Marseille, va fouiller la cathédrale avec des chiens spécialisés dans la recherche d'explosifs. Au dehors, la police a mobilisé un gros dispositif appuyé par une équipe du Raid. LE MHSC mobilise également ses équipe de vigiles. Il y aura tout un périmètre de sécurité avec certaines rues et places interdites à la circulation dès 8h jusqu'à la fin de la cérémonie (liste ci-dessous).

- Boulevard Henri IV,

- Rue Cardinal de Cabrières,

- Rue de l'Ecole Mage,

- Rue Marcel Abbé Montels,

- Rue Armand Gauthier,

- Rue de l'Ecole de médecine,

- Place de la Canourgue,

- Jardin du Peyrou,

- Square de la Tour des Pins,

- Square de la Providence.

Le parvis de Saint Pierre reste accessible à la foule. Un écran géant et une sono ont été installés lundi pour permettre de suivre la Bénédiction. Elle ne durera pas plus d'une heure avec seulement trois prises de paroles.

Toute la planète football sera là

Le dispositif de sécurité s'explique au vue des personnalités annoncées ce mardi matin. L'ancien Président Nicolas Sarkozy, ami de Loulou, vient - avec d'ailleurs son propre service de protection. La Ministre des sports Laura Flessel, un temps annoncée, ne fera finalement pas le déplacement. "Des contraintes d'agenda la retiennent à Paris" selon son cabinet. En revanche tout le monde du foot français sera à Montpellier ce mardi matin.

Comptez la plupart des présidents de club de Ligue 1 et Ligue 2, comme le Lyonnais Jean-Michel Aulas ou encore Nasser Al-Khelaïfi patron du PSG. Il vient avec son propre avion. Tous les joueurs ou presque qui ont porté les couleurs de Montpellier seront là, les responsables de la Fédération Française de Foot et de la Ligue: Noël Le Graët et Nathalie Boy de la Tour (LFP). Toute l'équipe de France de foot féminine, qui joue un match dans l'Hérault cette semaine. Et bien sûr des personnalités, Michel Platini, très proche de Louis Nicollin.

"C'est le seul qui est capable de réunir tout le monde, le seul capable de faire l'unanimité. Quelqu'un de généreux, quelqu'un que nous aimons. Tout le monde a envie de lui rendre hommage, de lui dire une dernière fois qu'on l'aime." Jacques Vendroux, directeur des sports à Radio France.

Les élus viennent en nombre également: la présidente de Région Carole Delga ou le maire de Montpellier Philippe Saurel qui sera d'ailleurs l'un des seuls à prendre la parole. Enfin, des cadres du groupe Nicollin sont conviés ainsi que des représentants du patronat. L'acteur Gérard Depardieu aurait confirmé sa présence. Cette cérémonie, par son ampleur, rappelle les adieux à Georges Frêche en octobre 2010, auxquels assistait à l'époque un certain Louis Nicollin.

France Bleu Hérault rend aussi hommage à Louis Nicollin ce mardi matin. Nous serons en direct à partir de 9h45 pour vous faire vivre ces adieux.

A leur manière les salariés du groupe Nicollin ont marqué leur deuil depuis jeudi dernier, brassard noir au bras et drapeaux en berne sur les bâtiments de l'entreprise. Les supporters du MHSC ont défilé eux samedi dernier jusqu'au stade de la Mosson pour saluer une dernière fois "Loulou".