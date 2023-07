Des vélodromes aux routes du Tour de France : François Pervis au cœur de la plus grande course cycliste

François Pervis, champion du monde de cyclisme sur piste, profite de sa retraite sportive pour travailler sur la Grande Boucle. Pour la deuxième année de suite, il est ce qu'on appelle "chauffeur VIP" pour le compte de la marque Cofidis.

François Pervis a porté les couleurs de Cofidis au sein de l'équipe piste entre 2008 et 2010. C'est donc assez logiquement que le sponsor de l'équipe actuelle de Bryan Coquard a fait appel au pistard mayennais, huit fois champion du monde : "Je suis le chauffeur VIP des invités Cofidis. Lors des étapes, je me trouve entre la caravane publicitaire et la course." Et le champion mayennais est aux petits oignons pour ses invités : "Mon but, c'est de leur faire dresser les poils sur les bras. Il y a ce que je peux leur raconter mais aussi grâce au Tour de France et à tout ce qui s'y passe."

"Vivre le Tour de France de l'intérieur, c'est génial"

La piste et la route sont finalement deux mondes très différents. Jamais François Pervis n'aurait pu faire le Tour de France en tant que coureur mais cette épreuve le fascine : "J*'ai passé mon temps sur la piste dans les vélodromes. Donc, j'étais très éloigné du monde de la route. Et je regardais toujours le monde de la route avec des yeux d'enfants parce que lorsque l'on est jeune cycliste, on veut tous faire le Tour de France, on veut tous devenir coureur professionnel sur route. Et de vivre le Tour de France de l'intérieur, c'est génial.*"

Sur les étapes, le Mayennais n'a pas la possibilité de voir passer les coureurs. Mais ce n'est pas vraiment un soucis : "J**e ne donnerais ma place pour rien au monde. Et je suis mieux là que devant ma télé. C'est génial d'être en inside comme ça, même si je ne vois pas les coureurs."

S'il le peut, François Pervis va continuer d'arpenter encore longtemps les routes du Tour de France.