Destination Eurovision - Marie Myriam : "Bilal Hassani fait partie de mes chouchous"

Quelle chanson représentera la France au concours Eurovision de la Chanson cette année ?

Interrogée ce vendredi sur France Bleu Paris, Marie Myriam a livré son avis sur les huit candidats disputent ce samedi soir la finale de Destination Eurovision sur France 2 en partenariat avec France Bleu.

"Nous devons faire un choix plus international"

La dernière gagnante française en 1977 avec la chanson "L'Oiseau et l'Enfant" assure avoir "cinq chouchous". Et de préciser : "Bilal Hassani a tout pour gagner. Seemone peut faire la surprise."

Sans oublier "Les Divaz, même si c'est années 80, elles ont des voix extraordinaires comme Emmanuel (Moire, ndlr)".

"J'ai envie de passer le témoin à quelqu'un et ça fait 42 ans que j'ai envie de le faire." — Marie Myriam

Marie Myriam a un conseil pour faire en sorte que la France ait une chance de remporter de nouveau le concours pour la première fois depuis quarante ans : "Le problème c’est que nous faisons un choix franco-français. A l'Eurovision, nous devons faire un choix dans un goût plus international."

Et de préciser : "Il faut noter et juger en pensant que la fois d'après (en mai, ndlr) la France sera jugée et notée par l'Europe et non par la France."

Le concours de l'Eurovision de la Chanson se tiendra au mois de mai prochain à Tel-Aviv en Israël.

Les huit finalistes

Bilal Hassani

Chimène Badi

Silvan Areg

Aysat

Seemone

Emmanuel Moire

Les Divaz

Doutson

.

Les huit chansons