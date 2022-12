Deux boulangeries de Dordogne participeront à "La meilleure boulangerie de France" sur M6

La maison Montaigne à Périgueux et Au Tour des Traditions à Sanilhac participeront à l'émission.

Deux boulangeries de Dordogne seront en course pour le titre de "La meilleure boulangerie de France", l'émission de M6 qui diffusera sa dixième saison au premier trimestre de l'année 2023. Les équipes de la chaîne sont venues tourner au mois de septembre à la boulangerie-pâtisserie Montaigne sur le boulevard à Périgueux, et à la boulangerie Au Tour des Traditions à Sanilhac. C'est la troisième fois que des boulangers périgourdins participent à l'émission.

ⓘ Publicité

"Il y avait une vingtaine de personnes dans le labo, on était à l'étroit", sourient encore Marc-Antoine et Emilie Kieffer, les patrons de la maison Montaigne. M6 a ramené quatre caméras, des preneurs de son, pour filmer la réalisation d'un défi secret en pâtisserie, qui doit départager les deux boulangeries périgourdines. Les équipes des deux boulangeries en ont profité pour immortaliser les moments avec Bruno Cormerais, Meilleur Ouvrier de France et juré star de l'émission, qu'il partage avec le chef cuisinier Norbert Tarayre.

L'émission diffusée au premier trimestre 2023

Bruno Cormerais sera d'ailleurs ce jeudi 15 décembre invité à la boulangerie Au Tour des Traditions à Cré@vallée, mais dans un tout autre cadre. Comme l'a révélé le site PxInfos , il vient comme ambassadeur de la Baguatelle, une baguette Label Rouge dont la boulangerie est la seule productrice en Dordogne.

La sélection se fait ensuite par département, puis par région, la boulangerie qui gagnera pour la Nouvelle-Aquitaine sera en finale à Paris, pour un tournage prévu début 2023. Qui des deux boulangeries de Dordogne a gagné le duel Périgourdo-périgourdin ? Le secret reste bien gardé... il faudra regarder l'émission pour le savoir. La date exacte de la diffusion n'est pas encore arrêtée, mais elle aura lieu avant l'été prochain.