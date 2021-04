Deux Bretons en finale de "La meilleure boulangerie de France" sur M6

La finale de l'émission "La meilleure boulangerie de France" se déroule du lundi 19 au vendredi 23 avril. Mathieu Morineau, boulanger à Carnac (Morbihan) et vainqueur de la finale régionale y participe en compagnie de son collègue Yann Le Lem.

Mathieu Morineau et Yann Le Lem lors de la finale à Paris.

C'est l'heure de la grande finale. Après avoir parcouru les régions de France, Norbert Tarayre et Bruno Cormerais attendent les 13 finalistes de "La meilleure boulangerie de France" à Paris pour les dernières épreuves qui désigneront les gagnants de l'édition 2021 de l'émission d'M6.

Mathieu Morineau et son collègue Yann Le Lem, vainqueurs de la finale bretonne, vont participer à ces épreuves qui vont s'étaler du lundi 19 au vendredi 23 avril. Pour la première, les candidats ont dû proposer une tarte sucrée originale représentant leur région d'origine. "Nous avons confectionné une tarte à base de sablé breton au sarrasin, avec une crêpe dentelle. Nous avons aussi réalisé un caramel sur des pommes," décrit Mathieu Morineau, boulanger à Carnac.

"Je dois rappeler que nous ne faisons pas de pâtisserie à la boulangerie. On a donc fait du mieux que l'on pouvait, mais il y a eu quelques déconvenues," sourit le gérant. "On a essayé de raconter une histoire autour de ce dessert." A l'issue de la première épreuve, seuls huit candidats seront qualifiés pour les quarts de finale mardi et mercredi. Jeudi, il restera quatre demi-finalistes avant la grande finale vendredi.

Pour découvrir le parcours de Mathieu Morineau et de son collègue, il faudra se brancher sur M6 à partir de 18h40. "Quoiqu'il arrive cette aventure est déjà gagnée pour nous. Nous avons réalisé un mois de mars plus fort qu'un mois d'août en terme de chiffre d'affaires. Les clients sont venus de partout. La petite Huguette et notre brioches ont connu un grand succès," se réjouit le boulanger morbihannais.