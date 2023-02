Deux collègues mosellans à Pékin Express : "On a vécu tellement de choses... Désormais, on se tutoie !"

Le grand retour de Pékin Express , ce jeudi soir sur M6 ! Pour sa 17ème édition, cap sur l'Amérique du Sud, pour Stéphane Rotenberg, le présentateur, et les huit binômes d'aventuriers. Parmi eux, deux Mosellans : Xavier, 60 ans, de Trémery, et Céline, 33 ans, de Malancourt-la-Montagne. Leur particularité ? Tous deux travaillent au siège de Chaussea, l'enseigne de chaussures, à Valleroy dans le Pays haut. Xavier, DRH, vient tout juste de prendre sa retraite, mais c'est lui qui a embauché Céline il y a près de dix ans, comme gestionnaire de paye.

ⓘ Publicité

Aventure hors normes

L'idée vient de Céline, grande fan de l'émission, et déjà un beau voyage en Australie à son actif. "C'était mon rêve d'y participer. Personne ne voulait m'accompagner dans mon entourage. Alors en cherchant quelqu'un d'un peu sportif avec qui ça pourrait passer, j'ai pensé à Xavier". Lui accepte sans trop hésiter, "tellement je ne croyais pas qu'on allait être sélectionnés. On a été retenus parmi 45.000 candidats !".

Les deux collègues sont effectivement très complices, ça se remarque tout de suite : ils se chambrent allègrement, éclatent souvent de rire. Elle est pétillante, lui a la malice dans les yeux. Ils ont découvert leur destination, l'Amérique du Sud, à la dernière minute : à l'aéroport. Et ils sont très rapidement mis dans le bain : "Il faisait très froid. On avait du mal à respirer à cause de l'altitude. Et là, on nous dit de plonger dans le lac Titicaca, dont l'eau est à six degrés ! Et en même temps, on en prend plein les yeux".

Une relation patron-employeur mise à rude épreuve

Impossible de savoir, évidemment, jusqu'où Xavier et Céline ont été dans l'aventure, quels pays ils ont parcouru à part la Bolivie, combien de semaines ils sont restés, quels ont été les moments les plus durs... Mais un grand moment a déjà été publié par la production ces derniers jours sur les réseaux sociaux : la première nuit entre collègues !

Mais Céline et Xavier retiennent quand même le mélange des émotions : "On passe du rire aux larmes, et des larmes au rire !", se souvient la jeune femme. "Il y a eu des moments extraordinaires, et des moments très durs, la fatigue... On a un euro par jour pour manger, se déplacer. C'est tout à fait vrai, et c'est dur", témoigne Xavier. Les deux collègues ont aussi été extrêmement surpris par la grande pauvreté mais l'immense générosité des habitants qui les ont accueillis à bras ouverts.

Le tournage complet a eu lieu de la fin août à début octobre 2022. Voilà des mois que les deux Mosellans attendent la diffusion de l'émission. "On va revivre l'aventure, parce qu'il y a forcément des choses qu'on oublie. Et puis on va découvrir ce qui est arrivé aux autres binômes !", s'impatiente Céline. Xavier, lui, a déjà prévu de passer son jeudi soir chez sa fille, entouré de toute sa famille pour regarder le premier épisode. "A part ma femme, personne ne sait jusqu'où je suis allé, ni ce qui m'est arrivé. Parce que je veux qu'ils aient la surprise. Mais ça devient long, il est temps que ça se termine !"

Céline et Xavier se vouvoyaient encore au début de l'aventure... Ils se tutoient aujourd'hui. Et si c'était à refaire, ils resignent direct !