Deux cousins de Migennes participent à Pékin Express

Parmi les huit binômes de la quinzième saison de Pékin Express sur M6, deux cousins originaires de Migennes. Tarik et Ahmed sont partis du Kirghizistan et espèrent traverser l'Ouzbékistan, la Jordanie avant peut être une grande finale à Dubaï.

En cette matinée de février, Tarik Mazouz, 26 ans, est loin d´avoir l’allure d´un candidat de Pekin Express. Il sort de la chambre froide de la société Le Borvo à Chemilly-sur-Yonne, masque, tablier et charlotte sur la tête. « Je travaille ici depuis sept ans, je m’occupe de la préparation du saumon fumé sous-vide », indique Tarik. Il était sur son lieu de travail quand son téléphone a sonné en juin dernier pour le prévenir qu’il allait participer à l’émission Pékin Express : « j’étais en train de travailler donc je n’ai pas vu l’appel, mais quand je suis allé en pause, j’avais un message sur mon répondeur. C’était M6 et ils m’annonçaient que c’était bon, on était pris à Pékin Express ». Tarik a encore des étoiles dans les yeux quand il repense à ce moment. Car c’était loin d’être évident, la sélection est draconienne. Huit binômes sont sélectionnés sur 90 000 candidats. Pour le jeune homme, c'est un rêve qui devenait réalité. « Je regarde l’émission depuis toujours, je voulais vraiment y participer, alors j’ai pensé à la faire avec mon petit cousin, j’ai attendu qu’il ait 18 ans et c’est parti comme ça », explique-t-il. Ahmed El Kadaoui se laisse tenter. « Avec Ahmed, on est très proche. Je sais que si j'ai besoin d'un coup de main, même s’il est deux heures du matin, je l’appelle, il vient m'aider, il n'y a pas de soucis ».

« La tchatche et la débrouille sont les clés de la réussite »

Et le duo migennois compte sur leur débrouillardise et leur joie de vivre pour traverser une à une les étapes de cette extraordinaire aventure. « Aller au casse-pipe, au bourbier, on aime bien ça. On est très, très débrouillard », souligne Tarik. Des ingrédients indispensables dans ce défi fait de découvertes et d’auto-stop. Ils ont pour seul budget un euro par jour et par personne pour rallier le point d'arrivée qui est Dubaï, aux Emirats arabes unis pour cette quinzième saison.

« Jusqu´à la dernière seconde, on ne savait pas où on allait atterrir »

Une fois sélectionnés, les deux Icaunnais ne savent pas où va se dérouler le tournage. Fin août ils embarquent dans un avion sans connaitre leur destination. « A Roissy Charles de Gaulle, on ne savait pas où on partait. Jusqu’à la dernière seconde, on ne savait pas où on allait atterrir », ce sera Bichkek, au Kirghizistan, en Asie centrale. « Même sur une carte, je pourrais pas trop situer le Kirghizistan. En plus on est arrivé de nuit, et quand on voit les locaux, ils ont tous les yeux bridés », explique Tarik, avant de poursuivre « à partir de là, tu te dis qu’on est très loin de la famille, à des milliers de kilomètres de la France, et que … Pékin Express, ça commence maintenant ».

Ahmed et Tarik reçoivent alors leur sac à dos rouge et se lance dans les steppes Kirghizes « Il y a une compétition. On ne va pas là-bas pour faire les touristes. Quand on a retiré les bandeaux, on a scruté les autres binômes, c’est normal », confesse Tarik. Le binôme s’est promis d’essayer de faire le maximum, d’aller le plus loin possible. « Pour la famille, le quartier, les collègues, ils sont derrières nous, on ne peut pas les décevoir », explique Tarik.

Soumis à une clause de confidentialité, les deux cousins ne peuvent pas dévoiler jusqu’où ils sont allés dans l’émission, s’ils ont découvert l’Ouzbékistan, Petra et la Jordanie avant de voir, peut-etre, Dubaï, lieu de la finale. Mais Tarik retient surtout des rencontres exceptionnelles au Kirghizistan : « On a dormi chez des locaux. Ils nous ont tout donné alors qu'ils avaient rien. La table était pleine. Ils n'ont pas d'argent mais ils nous ont quand même acheté du coca. Rien que pour nous. C’est des trucs, on dit « wow » ! Ça reste dans le cœur ».