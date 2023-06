Deux Haut-Savoyards sont en finale de l'émission de cuisine Top chef

La 14e édition de l'émission de cuisine à la sauce M6 se termine mercredi 7 juin. La finale oppose Hugo Riboulet, installé à Annecy et Danny Khezzar, qui vit à Ambilly. Les deux candidats ont réussi à atteindre la dernière ligne droite avec des parcours très différents.

Depuis trois mois, 16 candidats s'affrontent dans cette compétition de cuisine. Tout au long de l'émission, ils font partie d'une brigade gérée par un chef étoilé. Cette année, c'était le rôle de Philippe Etchebest, Paul Pairet, Glenn Viel et d'Hélène Darroze. Annoncée absente au début de l'émission, la cuisinière a créé la surprise en étant à la tête d'une brigade cachée, composée de candidats déjà éliminés. Le premier finaliste, Danny Khezzar, est l'un d'entre eux. Le jeune homme de 26 ans est sous-chef au restaurant "Bayview" de Genève et son aventure était loin d'être un long fleuve tranquille.

Danny Khezzar fait parti de la brigade cachée, gérée par Hélène Darroze - Julien THEUIL / M6

"Je suis revenu de loin" - Danny Khezzar

Au début de l'émission, Danny Khezzar n'aurait jamais imaginé atteindre cette étape de la compétition. "On ne s'attend pas à être en finale quand on s'inscrit à Top Chef. C'est un rêve" explique-t-il. L'aventure a failli se terminer très tôt pour le Haut-Savoyard d'adoption car dès le deuxième épisode de la saison, il est éliminé de la compétition. "En toute transparence, j'étais très frustré. J'avais l'impression de ne pas avoir pu montrer ma cuisine".

De retour chez lui, à Ambilly, le cuisinier ne pense qu'à son élimination jusqu'au jour où il reçoit un appel de la production de l'émission. "Au début, il nous faisait croire que c'était pour refaire des prises. Ça me donnait pas du tout envie d'y aller." Finalement, la production lui donne l'opportunité d'intégrer la brigade cachée d'Hélène Darroze. "Je n'y croyais pas c'était une nouvelle chance de montrer ce que je vaux". La tâche est encore loin d'être terminée. Avant de réintégrer l'aventure, Danny Khezzar doit faire face chaque semaine, à un nouveau candidat éliminé. "C'est pas des épreuves en duo. On est tout seul avec sa table mais j'étais encore plus motivé. Je me disais que chaque semaine pouvait être la dernière." Au total, il a gagné 11 duels avant de retrouver la compétition.

Pour le cuisinier, ce parcours semé d'embûches rend la finale encore plus belle. Cerise sur le gâteau, il affronte Hugo Riboulet, un concurrent qu'il connait bien. "Au premier jour du casting, nous étions dans le même groupe et avions directement sympathisé. On n'aurait jamais imaginé terminer en finale l'un contre l'autre" raconte Danny Khezzar.

Hugo Riboulet, finaliste de Top Chef, peut compter sur les conseils du chef étoilé Philippe Etchebest - Julien THEUIL / M6

Le plus jeune candidat de la saison

Même s'il connait Danny depuis le début de l'aventure, Hugo Riboulet n'a pas du tout connu le même parcours. "Je suis content parce que je suis resté moi-même tout au long de l'émission. Je n'ai presque pas eu de critiques négatives dans mon aventure" explique le Haut-Savoyard d'adoption. Second de cuisine au "Clos des Sens" d'Annecy, c'est le plus jeune participant de cette édition. "J'ai toujours vu ma jeunesse comme une force. Ça me donne une certaine insouciance." explique le jeune homme de 24 ans.

Tout au long de l'émission, il a pu compter sur les conseils du chef étoilé Philippe Etchebest. "C'est grâce à lui aussi si je suis en finale aujourd'hui. À la fin de la compétition, il m'a toujours donné beaucoup de conseils pour perfectionner ma cuisine". Pour Hugo Riboulet, les deux hommes partagent le même esprit de compétition. "Quand je suis arrivé en quart de finale, on s'est tous les deux dit qu'on ne pouvait pas faire autre chose que gagner". Même si il est très content de tomber contre Danny Khezzar en finale, il compte bien tout donner contre son "ami".