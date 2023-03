Deux sœurs tarbaises sélectionnées à The Voice

Mélissa et Marina Doya, deux soeurs Tarbaises, ont été sélectionnées par Bigflo et Oli pour participer à The Voice

"On était les plus heureuses du monde", confient Marina et Mélissa Doya. Les deux soeurs tarbaises ont été sélectionnées par les rappeurs Bigflo et Oli dans l'émission The Voice, diffusée sur TF1. Les deux toulousains se sont retournés, séduit par leur reprise de "Avé Césaria" de Stromae, version accoustique et surtout flamenco.

Racines latines

Ils ont été les seuls à se retourner, mais c'est tant mieux, puisque c'est eux que les deux soeurs voulaient comme coach. "Dès le départ on s'est dit que c'était la meilleure stratégie, parce qu'ils sont frères, ils sont de Toulouse, avec des origines latinos". Mélissa et Marina, nées de parents espagnols sont très attachées à leurs racines latines.

Sur des vidéos qu'elles postent sur les réseaux sociaux, elles chantent surtout en espagnol. C'est d'ailleurs comme ça qu**'elles ont été repérées par un producteur de l'émission.** "On a reçu beaucoup de soutient sur les réseaux, de la ville et des gens de Tarbes aussi". Fières de représenter les Hautes-Pyrénées, elles avaient aussi participé à un France Bleu Live en 2021, avec l'autre groupe tarbais Boulevard des Airs.

Un défi

Prochaine étape, les Battles. "On va devoir chanter contre quelqu'un de notre équipe, avec une chanson choisie par Bigflo et Oli. On stresse un peu parce que si la chanson ne nous correspond pas ça peut être difficile, mais c'est aussi un défi", expliquent les sœurs Doya. Les Battles devraient démarrer le 15 avril prochain, mais on ne connait pas encore le jour de passage des sœurs tarbaises.