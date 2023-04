Devenez journaliste en langue basque grâce à une formation universitaire en alternance

L'Université d'Euskadi, de Pau et des Pays de l'Adour et l'Institut de Journalisme de Bordeaux réunis sous l'égide de l'Office de la langue basque.

Des journalistes, ils n'en manquent pas. Des bascophones, il y en a. Des journalistes bascophones beaucoup moins. Et pour pallier ce manque, une formation en alternance de journalisme en langue basque est lancée cet automne. Une formation de deux ans, rémunérée, à travers un contrat de professionnalisation avec six semaines entreprises, puis deux semaines de formation à Bayonne, Bilbao ou Bordeaux.

Sous l'égide de l'Office Public de la Langue Basque (OPLB), une dizaine de médias locaux -dont France Bleu Pays Basque- s'associent à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, à l'Université Michel de Montaigne de Bordeaux et à l'Université du Pays Basque d'Euskadi pout mettre sur pied ce Diplôme Universitaire (DU). Antton Curutcharry le président de l'OPLB estime que "ce DU permettra la formation d'une nouvelle génération de journalistes bascophones et ainsi la consolidation puis le développement du travail journalistique en langue basque".

L'école de journalisme de Bordeaux, l'IJBA, sera le principal opérateur pour transmettre les enseignements techniques. Son directeur, Arnaud Schwartz rappelle que l'IJBA a déjà répondu à ce type de demandes de formation dans les Territoires d'Outre-Mer pour la formation d'étudiants-alternant de langue tahitienne.

Céline Mounole dirige les études basques à l'UPPA, elle souligne l'importance de l'expression en basque dans les médias et la fonction du journalisme dans la transmission de l'euskara, en sus du système de l'enseignement.

Formation financée et rémunérée

La formation est financée par l' Afdas , organisme départemental de formation professionnelle. Céline Griffoulière sa représentante pour les Landes et Pyrénées-Atlantiques souligne que "l'alternance est efficace pour répondre à la pénurie de compétences". Cela passera par un contrat de professionnalisation signé entre l'étudiant.e-alternant et le média local qui l'accueillera durant ces deux années. Et dans le cas où le média ne relève pas des financements possibles par l'Afdas, l'Office public de la langue basque le suppléera et financera la formation à hauteur de 4.000 euros par an.

La formation de journaliste en langue basque accueillera entre 10 et 15 étudiants-alternants. Les candidatures sont à adresser à l'Office public de la langue basque, dès à présent, à i.aguirrebarrena@mintzaira.fr