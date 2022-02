Diane Leyre, Miss France 2022 : "Je suis 100% parisienne"

Elle n'a pas quitté le quartier parisien de son enfance. Elle conserve ses attaches familiales dans le sud. Elle se ressource au bord de la mer. Diane Leyre, Miss France 2022, nous dévoile ses coins de France, sa ville de cœur et la région où elle aime se ressourcer, dans un Place(s) À.

Diane Leyre a été élue Miss France, le 11 décembre dernier à Caen. Celle qui portait jusqu'alors l'écharpe de Miss Île-de-France 2021 s'est inscrite au concours comme un clin d'œil à sa cousine, Illana Barry élue Miss Languedoc-Roussillon 2020 et candidate malheureuse à l'élection Miss France 2021.

Place(s) à, c’est l’occasion de découvrir une personnalité de façon plus intime à travers des lieux auxquels elle est attachée. Cette fois-ci, c'est l'actuelle Miss France, Diane Leyre, qui nous parle de la France qu'elle aime.

Je suis 100 % parisienne

"J'ai passé mon enfance à Paris, dans le 7e arrondissement. Je me revois quand je sortais de l'école avec une de mes meilleures amies et qu'on attendait nos mamans en se tenant toujours la main, toutes les deux, jusqu'à ce que nos mamans arrivent. Tant que la deuxième n'était pas arrivée, on restait comme ça, à attendre."

Diane Leyre est fidèle au Paris de son enfance : "Je passe toujours devant l'école parce que c'est littéralement à trois minutes à pied de chez moi."

Une Miss fan du PSG

Pour notre nouvelle Miss France, "Qui dit Paris, dit PSG !"

Diane Leyre est une véritable supportrice du PSG qui vibre au rythme de ses joueurs :

"Je suis une grande fan de mon équipe. J'adore le foot en général parce que c'est un sport qui rassemble. J'ai vu le premier but de Messi au Stade de France et ça m'a rendue toute chose. Ce qui me fait vibrer dans le rôle de supporter, c'est qu'on se sent vraiment attaché à son équipe, comme si on jouait avec eux. Parfois, je regarde les matchs et je me dis : 'Mais touche la balle !'

Je suis énervée comme si j'avais déjà joué avec eux, alors que moi, je serais nulle sur le terrain."

Comme une envie de prendre l'air

Parisienne, Diane Leyre se souvient de ses meilleures vacances en plein-air, dans le Languedoc-Roussillon. Enfant, elle passe tous ses étés en Camargue où réside la famille de son père :

"Ça reste ma deuxième région de cœur. Là-bas, quand je prends l'air, quand je vais me balader à la plage, quand je retrouve ma famille, je me sens beaucoup plus apaisée."

D'ailleurs, elle continue à séjourner dans la région :

J'ai l'habitude d'aller à Aigues-Mortes me balader autour des remparts. C'est une petite ville très chouette pour se balader.

Vous savez maintenant où croiser Miss France cet été.

Pour se ressourcer, Diane Leyre s'oriente toujours vers la campagne, mais elle se tourne cette fois-ci vers la Normandie :

"J'ai un lien pour toujours avec la ville de Caen et du coup, la Normandie. Ça fait du bien d'aller se balader en bord de mer, d'aller manger du poisson, des crustacés... C'est là-bas que j'ai été élue. C'est le public qui m'a portée jusqu'au bout. Alors forcément, maintenant, à chaque fois que je penserai à la ville de Caen ou quand j'y retournerai, j'aurai ce petit frisson particulier de me dire que c'est là où tout a commencé."

Quand il s'agit de trouver un point commun entre ses deux régions de cœur, Diane Leyre évoque immédiatement la mer :

"J'ai besoin de la mer, moi, dans ma vie. C'est vrai qu'elle n'est pas dans ma région natale, mais je vais la chercher assez souvent. Je pense que c'est pour ça que je suis rattachée à la Normandie ou au Languedoc-Roussillon."

Pour se baigner, disons que quand j'ai besoin d'un petit tonus, je choisis la Normandie et quand j'ai besoin de me relaxer, le Languedoc.

Avec l'écharpe de Miss France, Diane Leyre a désormais l'occasion de découvrir la France dans ses moindres recoins. On croise les doigts pour qu'elle revienne nous présenter ses coups de cœur à la fin de l'année, dans un prochain numéro de Place(s) À.