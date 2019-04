Dick Rivers le niçois

Dick Rivers est décédé ce mercredi. Enfant de Nice, il n'a jamais oublié sa ville et a eu de nombreux liens avec elle.

Nice, France

Dick Rivers était incontestablement un enfant de Nice. Né le 24 avril 1945, rue de la République, Hervé Forneri dit Dick Rivers a incarné le Rock'n'Roll des yéyés pendant plus de 50 ans. Membre du mythique groupe des Chats Sauvages qui fit les bonnes heures du Golf-Drouot à Paris au début des années 60', le niçois n'en avait jamais oublié sa ville. Il l'a du reste chanté dans le célèbre titre "Nice baie des Anges" qui fut sans doute l'un de ses succès les plus connus post Chats Sauvages. Il était aussi comme il aimait le dire le "fils du boucher de la rue Droite dans la vieille ville". Un passé qu'il avait évoqué dans son autobiographie: "Hamburger, pan-bagnat, rock, etc".

De la musique et du cinéma.

En tout le musicien a enregistré 33 albums. Mais l'homme a également eu quelques expériences cinématographiques notamment avec le réalisateur niçois Jean-Pierre Mocky dans "La candide madame Duff" en 1999. "J'en ai fait des choses au cinéma, se confiait Dick Rivers à France Bleu Azur, mais pas assez à mon gout". Un regret exprimé en décembre dernier lors de son passage au théâtre Lino Ventura dans le quartier niçois de l'Arianne. Sans doute l'un de ses derniers concerts alors que le chanteur azuréen était déjà malade; une maladie qu'il cachait lors de ses sorties publiques. Il avait du reste donné lors d'une petite cérémonie l'une de ses boucle de ceinturons au Hard Rock Café de la Promenade des Anglais.