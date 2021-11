Dijon a perdu son père Noël

On apprend avec tristesse la disparition de Donato Mastrorillo qui a incarné pendant de longues années le Père Noël dans l'agglomération dijonnaise et invité régulièrement sur France Bleu Bourgogne. Il vient de partir pour un dernier long voyage à l'âge de 89 ans, à quelques semaines de Noël.

On se sent tous un peu orphelins ce mercredi dans l'agglomération dijonnaise. Donato Mastrorillo est parti pour une ultime tournée dans les cieux. Celui qui incarnait si bien le père Noël grâce à ses cheveux et sa barbe blanche, s'est éteint ce mardi 9 novembre à l’âge de 89 ans, à quelques semaines des fêtes de fin d'année 2021.

Donato Mastrorillo revêtait chaque fin d'année l'habit du Père Noël depuis 29 ans pour apporter du bonheur aux enfants. Sa ressemblance avec le Père Noël lui avait d'ailleurs valu de participer à plusieurs reprises au Congrès mondial des Pères Noël au Danemark. Il intervenait aussi régulièrement sur l'antenne de France Bleu Bourgogne.

Nous présentons nos sincères condoléances à ses proches. Ses obsèques seront célébrées dans l'intimité familiale lundi prochain.