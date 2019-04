Dijon aura prochainement un nouveau skateparc

Tous les jours France Bleu Bourgogne vous propose une sélection d'infos en provenance d'internet et des réseaux sociaux. Ce mercredi 03 avril, on fait le point sur les équipements pour les sports de glisse urbains à Dijon après la diffusion d'une vidéo tournée en plein centre ville.

Dijon, France

Démonstration

Cette vidéo a été enregistrée en plein cœur de Dijon dans le quartier de la Cathédrale Saint Benigne, rue Michelet et sur le parvis de la vieille Eglise située juste à coté de la cathédrale, l'église Saint Philibert. Ce petit film a été posté par Shifty boardshop, une enseigne spécialisée dans le skate à Dijon.

Est-ce légal ?

Faire du skateboard est tout à fait légal, mais évidemment, on ne pas en faire partout. La pratique de la planche à roulettes est assimilée à un jeu dangereux. C'est une vieille loi qui dit ça puisque, tenez vous bien, l'ordonnance date de juillet 1862 . Elle est interdite à la fois sur les trottoirs et sur la chaussée. D'ailleurs dans cette même vidéo, on voit l'intervention d'un policier.

L'intervention d'un policier auprès des skaters - capture écran

On ne sait pas s'il y a eu verbalisation, mais visiblement, la démonstration continue après cette intervention. Selon la loi, le skateur est passible d'une amende s'il utilise sa planche pour faire des figures mais aussi s’il s’en sert uniquement pour se déplacer à une vitesse plus rapide que 5km/h , la vitesse de marche d’un piéton

Bientôt un nouvel équipement à Dijon

Il y a tout de même une bonne nouvelle pour les amateurs de skateboard : un skateparc en plein air va bientôt voir le jour à Dijon. 400 000 euros ont été débloqués par le conseil municipal, ce dont se félicite d'ailleurs, la première adjointe Nathalie Koenders sur son compte twitter .

#CMDijon I #DijonVilleSportive

🛹 Un #Skate parc de plein air sera construit à #Dijon en 2020. Ce projet, qui me tient particulièrement à cœur, permettra le développement de la #CultureUrbaine et des sports de glisse dans notre ville. pic.twitter.com/kvr5HJQSJZ — Nathalie KOENDERS (@nkoenders) March 25, 2019

Il existe déjà à Dijon une aire de 1 500 mètres carré avec une piste circulaire de 150 mètres, spécialement dédiée à la pratique des sports de glisse urbains. Cette structure se trouve rue du général Delaborde, mais les horaires sont limités et c'est payant.