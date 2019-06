Dijon dans le top 10 des villes où il fait bon vivre en France. Fiable ou pas ?

Tous les jours, France Bleu Bourgogne vous emmène sélectionne une info sur internet et les réseaux sociaux qui parle de la Cote d'Or. Ce jeudi, on y découvre un classement dans lequel Dijon s'en sort plutôt pas mal. La capitale Bourguignone se classe 7e des villes où il fait bon vivre, mais...

Dijon, France

Selon nos confrères du magazine l'Express, notre capitale des ducs est l'une des 10 villes où il fait bon vivre en France en matière de qualité de vie. Dijon est 7e et se paye même le luxe d'arriver devant Strasbourg, Caen et tenez vous bien, Montpellier et son soleil.

Quels sont les critères pris en compte ?

Pour arriver à cette conclusion plutôt flatteuse pour Dijon, l'Express explique que "La cité ducale dispose d'une offre universitaire, culturelle et médicale de grande qualité, d'un aménagement urbain soigné et d'un centre embelli depuis l'arrivée du tramway."

tramway de Dijon © Maxppp - JC Tardivon

L'express ajoute aussi "qu'en termes de sécurité, Dijon affiche des statistiques plutôt flatteuses... " .

Le magazine parle même du projet de future cité internationale de la gastronomie et du vin qui va permettre, selon lui, à "Dijon de se bonifier". On vous passe le "centre ville magnifique". Le maire va pouvoir afficher l'article dans son bureau !

Ces classements sont ils fiables ?

Et bien justement attention. L'émission "La quotidienne" sur France 5 s'était penchée sur ces classements. Ecoutez notamment ce qu'en disait Fabien Bordu, le spécialiste "argent" . Il a lui même participé à ce genre de classement pour le magazine Capital.