Chaque jour, France bleu Bourgogne regarde ce qui se passe sur le web et sur les réseaux sociaux à propos de la Côte-d'Or. Aujourd'hui, on y parle de Dijon d'hier, de demain et d'après après après demain.

Dijon, France

Dijon hier

On vous invite à décourvrir une "aftervidéo". Un indice, c'était le vendredi 31 août et il y avait beaucoup de monde. Il s'agit évidemment du concert de rentrée, Lalalib. Si vous faisiez partie des 25 000 spectateurs, cette vidéo va vous permettre d'en revivre les temps forts. Et si vous n'étiez pas dans la foule, elle vous donnera une bonne idée de l'ambiance. Le tout résumé en 1 minute 50 sur fond de musique entraînante.

Ce clip est à découvrir sur la page Facebook de la ville de Dijon. La musique est signée Kiddy Smile. "Be Honnest".

Dijon demain

Une autre vidéo est à découvrir sur les réseaux sociaux, cette fois pour annoncer un autre événement dijonnais. Un rendez-vous qui se déroulera le week-end des 8 et 9 septembre, à savoir la grande braderie de rentrée. C'est Shop in Dijon qui a mis ce petit film en ligne.

Dijon en 2030

Nos confrères de Traces Ecrites News sont allés un peu plus loin, en imaginant l'agglo dijonnaise en 2030. Si pour vous les termes de "Ville intelligente", "smart city" et "gestion connectée de l'espace public" relève du chinois, grâce à cet article vous allez tout comprendre puisque, Traces Ecrites News vous raconte une journée du futur comme si vous y étiez.

l'agglo dijonnaise en 2030 - Traces Ecrites News

Et nous demain ?

En parlant de demain, en voilà un auquel on aimerait tous ressembler et qui fait la fierté d'une salle de sport dijonnaise. Il s'appelle Silhem, et il vient de battre un record du monde de gainage en tenant 4 minute 02 secondes sur les coudes avec tout de même 90 kilos sur le dos ! A ce titre, Silhem vient de rentrer dans le Guinness World Records. Et il a reçu aussi, du coup, les félicitations de Magic Form Dijon. Comme quoi, après les enfants, c'est également la rentrée des abdos !