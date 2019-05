Dijon : Une exposition pour découvrir les espèces animales et végétales de la ville

Tous les jours, France Bleu Bourgogne fait le tour du web et des réseaux sociaux pour vous dénicher des infos sur la Côte-d'Or. On commence la semaine avec une exposition très nature.

Dijon, France

Saviez-vous que les villes représentent 2% de la surface de la Terre? Plus de la moitié (54%) de la population humaine y vit, mais nous ne sommes pas les seuls à avoir élu domicile en ville. En effet, il y a en aussi des millions d'espèces sauvages, animales ou végétales qu'on côtoie souvent sans même y faire attention.

l'affiche de l'exposition - ville de Dijon

Un rôle essentiel

On devrait pourtant accorder plus de crédit à tous ces espèces car leur rôle est souvent essentiel, au niveau du bien être, de la santé mais aussi de la qualité des sols, de l'eau et de l'air. Mais quelles sont ces espèces ? Comment s'adaptent-elles à notre environnement citadin ? Sommes-nous prêts à les accueillir ? Toutes ces questions, trouvent des réponses dans cette exposition "Nature Incognito, la face cachée des villes."

"Nature incognito, la face cachée des villes" est à découvrir jusqu'au 17 novembre au Jardin des sciences de Dijonn, une belle idée pour occuper vos enfants, d'autant plus que c'est gratuit.

Info Bonus

On quitte la ville pour aller au parc de l'Auxois à Arnay-sous-Vitteaux, où on connait désormaus le résultat du vote la semaine dernière pour donner un nom à un bébé dromadaire né en avril. On avait le choix entre Sohan, Makalo et Talik. C'est Makalo qui devance de loin les autres prénoms avec 687 votes contre 234 votes pour Sohan et 200 pour Talik. Le bébé s'appelle donc Makalo !